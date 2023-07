Niños hallaron un 'cementerio' huarpe en San Juan: todo lo que se sabe

A mediados de esta semana se concretó un importante hallazgo en la provincia de San Juan. Precisamente en el departamento Sarmiento, niños de comunidades huarpes se encontraban jugando cuando encontraron algo inesperado. Se trataba de unas grietas en el suelo y dentro de las mismas habían huesos humanos. Actualmente esto está siendo investigado por profesionales ya que hay probabilidades de que se trate de un antiguo cementerio de estos aborígenes.

Oscar Sánchez, referente de la Agrupación Amigos de Brochero, contó a Diario 13 como fue que él terminó siendo una de las primeras personas en enterarse de esto. Él desde hace años que trabaja con estos pueblos, haciendo diferentes movidas solidarias para ayudarlos en lo que más pueda. De esta forma generó muchos lazos especiales con estas personas.

'Hace tiempo trabajo con comunidades huarpes de Sarmiento y 25 de Mayo. Se ve que me tienen confianza y cariño. Confiaron en mi para contármelo. Sobre todo fue Gabriela Méndez que es referente del grupo solidario que tengo con el cual los ayudamos. Evangelizamos a todos los pueblos junto al padre 'Pepe' Nieto. En el pueblo de San Pedro conocimos a 'Jovita' que es la monja del lugar, que es la tía de Gabriela que fue quien reportó el descubrimiento', explicó.

Sánchez reveló que este lugar fue encontrado prácticamente de casualidad. Los hijos de Gabriela Méndez se encontraban jugando en la localidad sarmientina de Guanacache, cuando comenzaron a ver diversas roturas en el suelo, muy cerca de donde estaban. Esto les generó una gran curiosidad, por lo que decidieron acercarse a comprobar de qué se trataba.

'Sus hijos estaban jugando en el fondo de sus tierras y encontraron una grieta. Ahí empezaron a ver que había huesos humanos. Empezaron a ponerse nerviosos porque había gente que pasaba y no querían que alguien se robara eso. Lamentablemente a veces pasa que no se da aviso a las autoridades y se lo llevan, eso me han dicho ellos. La idea era preservarlo. Me pidieron consejo y llamé a Patrimonio. Me dijeron que pusiera la denuncia en la Central de Policía donde conté lo que se sabía', relató.

Desde la Dirección de Patrimonio le informaron a Oscar que ya se activó el protocolo que hay establecido para este tipo de casos. Por ejemplo esto consiste en que un fiscal se traslade hasta el lugar donde se dio el hallazgo. El objetivo es que se tomen muestras de estos restos óseos que se cree que tienen más de 100 años de antigüedad, los cuáles serán estudiados para determinar si pertenecen a aborígenes y a que época pertenecen.

'Lo más importante es que ellos exigen respeto para estos restos, quieren que sigan en Guanacache porque por más que se puedan estudiar lo más importante es preservarlos en el lugar. No quieren que esto termine en un museo en cualquier parte del país, que es lo más triste que le puede pasar a los pueblos', expresó.

Algo curioso es que generalmente los huarpes tienen presente los lugares donde estaban establecidos estos cementerios. Por lo general se ubican muy bien acerca de los lugares donde descansan los restos de sus ancestros. Sin embargo, en este caso no había registro acerca de esta zona situada en Guanacache.

'Es muy difícil saber cuántas son los restos óseos que hay. Tengo entendido que este no era un lugar donde se suponía que hubiesen restos, no es algo normal que ahí hayan aparecido. La humedad provocó que se hagan grietas en el suelo que permitió que vieran esto. Se ven varias ramas perteneciente a las canoas, a los enterramientos que tenían ellos. Es difícil saber cuántas personas son, los especialistas son los que van a determinar cuántos son y de qué época', manifestó.

Por último, Sánchez insistió en su pedido de cuidar, respetar y mantener en el lugar estos huesos que fueron encontrados. Él se encargará de escribir diferentes notas que se entregarán a diferentes entidades pidiendo amablemente que no se dañe el lugar.

'Se tiene que hacer una nota por parte de la comunidad, para que se respete esto. Se busca un referente de la comunidad que firma un memorándum. A partir de ahí, probablemente yo me tenga que encargar de hacer notas pidiendo el respeto al lugar. En la misma denuncia que hice se pide el respeto, cuidado y preservación de esos restos', sentenció.