Este lunes se retoma la paritaria docente: 'Esperamos una propuesta sustancial'

El pasado viernes se conoció la información de que finalmente había llegado a San Juan la esperada respuesta de Nación, por lo que se estableció que este lunes se retomaría la paritaria docente. En ese sentido, uno de los secretarios generales que participan de la misma aseguró que esperan una propuesta sustancial para bajarla a las bases y poder aprobarla lo más pronto posible.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, se refirió en Cien por Hora a la respuesta que enviaron desde el Ministerio de Educación de Nación acerca de la discrepancia que se había generado. Si bien aseguró que todavía no han podido leer ese escrito, el entrevistado aseguró que no lo necesitan.

'No necesitamos acceso a la respuesta que dio Nación. Sabemos que el Salario Mínimo Docente Garantizado es $145.000 para junio y $165.000 para julio. No tiene nada que ver que cambie la denominación de Salario Neto Garantizado Docente, a Salario Mínimo Docente Garantizado el cual debería irse al básico y no tener complementos. Lamentablemente esto no se cumple, ellos parece que no pueden. En algún momento tienen que quedar todos los ítems bonificables y remunerativos. Entiendo que el Estado debe dar el ejemplo y debe pagar las tasas correspondientes tanto para la jubilación como para la obra social', expresó.

Por último, Quiroga señaló que su intención es recibir una oferta importante por parte del Poder Ejecutivo, para poder trasladársela a sus afiliados. Ahí podrían debatirla con estos docentes a los que representan, para determinar si le dan o no el visto bueno a la misma.

Esperamos que la propuesta sea una que podamos bajarla a las bases, discutirla, conversarla y aprobarla. Tiene que ser una propuesta sustancial. Tenemos que bajarlo primero a los delegados y después a las bases, es una cuestión que debe ser así y corresponde en el caso nuestro que los docentes se manifiesten también. Es una forma de hacerlos participar.