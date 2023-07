Fernández: "El interno privado de su libertad debe prepararse para volver a la sociedad"

Frente a la polémica que se presentó por el hecho de que personas privadas de su libertad y que cumplen condena en el Penal de Chimbas, puedan salir a trabajar, justamente Adriel Fernández, director del Servicio Penitenciario, dialogó con Canal 13.

En la misma jornada en la que Sandra Rojas, mamá de Cristina Olivares, expresó su malestar por este motivo, el funcionario dijo que "el interno privado de su libertad debe prepararse para volver a la sociedad". Además destacó que "unas 80 personas cumplen perpetua y una institución de la Iglesia Católica propuso la experiencia de capacitación". Y también manifestó que "estoy abierto a conversar con las familias de víctimas de delitos".

"En el Servicio Penitenciario Provincial venimos realizando una ampliación del as posibilidades que existen para poder brindar herramientas a la persona que está privada de su libertad. Lo venimos haciendo con un muy buen ritmo", dijo.

"Hasta que se me cierren los ojos voy a luchar por la memoria de mi hija, no van a burlarse"

"Existe un proceso penal, que tiene una última instancia que es la ejecución de la pena en ese proceso es que nos encontramos nosotros como Servicio Penitenciario en una última instancia", explicó. "La legislación que nos regula a nosotros no genera ningún tipo de discriminación entre una persona que estaba privada de la libertad y otra".

"Lo dice nuestra Constitución Nacional, no es un castigo, si no que es un tiempo en el cal ese ser humano que cometió un delito más grave o menos grave, tiene que trabajar para volver a la sociedad y no volver a delinquir", dijo Fernández.