Las aulas prometidas no llegan a la Agrotécnica: ¿tomarán otra vez la escuela?

Desde el mes de junio de este 2023 los padres de los estudiantes de la Escuela Agrotécnica Sarmiento reclaman por mejores condiciones. En ese marco las autoridades ya lograron normalizar el suministro de gas natural y el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, todavía no llegaron todas las aulas móviles que se habían prometido para estos estudiantes. A pesar de esto, los padres decidieron no volver a tomar el establecimiento.

Mariela Pastén, madre de uno de los alumnos, contó en Cien por Hora cómo avanzó este caso y cuál serían los pasos a seguir que tomarían. En ese contexto ella contó que ellos escucharon en diferentes medios de comunicación a la ministra de Educación, Cecilia Trincado, dando a entender que ya estaba todo listo para que este lunes se retomaran las clases en el lugar. Acerca de esto mencionó que hay una parte muy importante que todavía sigue sin resolverse.

'En lo que es electricidad, la parte del frente estaría lista y también la parte de gas estaría solucionada. Lo que escuchamos a través de algunos medios que hablaron con la ministra Trincado, era que estaba todo listo. Las aulas móviles nunca llegaron. El viernes estuvieron trabajando en lo que son las bases para asentarlas. Tenemos dos semanas de receso invernal, más todas las semanas anteriores donde el fondo ya estaba inhabilitado, después toda la semana que estuvo el frente inhabilitado por el tema de energía. A esta altura ya tendrían que arrancar', explicó.

Siguiendo en la misma línea, Pastén señaló que el problema no es sólo que las aulas no hayan llegado todavía. En ese sentido aseguró que en un principio se había hablado de colocar un total de 10 de estos módulos educativos. Sin embargo, con el paso del tiempo ese número se fue reduciendo.

'Las bases que han hecho son 8 cuadros de de 2x2, que no llevan ni siquiera hierro, son sólo cemento. Esa es la base para asentar las aulas móviles. En un momento se habló de 10 aulas, 5 para el fondo y 5 para el frente más 2 sanitarios. Después lo bajaron a 5 porque había que compartir con otra escuela. Finalmente se montaron sólo 3 bases de 8 cuadros de 2x2, es todo lo que han hecho el viernes pasado. Las aulas no llegan. No esta todo listo', manifestó.

Sumado a esto la entrevistada señaló que este lunes y el próximo martes los estudiantes que adeudan materias del primer trimestre ya volverán a la escuela. La intención es que el resto del alumnado pueda retomar las clases normales el miércoles 26 de julio. Por último explicó que finalmente no quisieron tomar la escuela otra vez, con la intención de no retrasar aún más la educación de los jóvenes.

'En un momento hablamos con los papás para tomar la escuela nuevamente. Esto nos afecta a nosotros porque los chicos van súper atrasados con todo. Tomarla nuevamente significa más atraso, así que directamente decidimos hablar de nuevo con la ministra que es algo que se va a dar el miércoles. Ella nos ha dicho que vayamos sin audiencia, que vamos directamente y que ella nos va a atender, vamos a ver si va a ser de esa manera. Es sobre todo para saber qué pasó con los tiempos, porqué hay tantas demoras', sentenció.