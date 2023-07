Abuela busca a su familia sanjuanina y de esta manera podés ayudarla

Este martes, salió a luz la historia de Andrea Santo Ríos, una abuela que busca a sus familiares sanjuaninos. Y que luego de casarse y criar a sus hijos, contactó a medios provinciales para pedir colaboración a la comunidad para encontrar a su consanguíneos. "Hola solo sé que tenía un año de vida, cuando mis padres de nombre José Manuel Ríos (padre) y Elvira Díaz mi (madre), mi abuela materna (María Diaz). Emigraron en busca de mejores oportunidades y nos radicamos en la zona de Pocito San Juan. Hoy, estoy radicada en la provincia de La Rioja", comentó la abuela.

Por otra parte, la mujer indicó que no recuerda en que localidad del departamento Calingasta residía luego de que dejaran Pocito. Sin embargo, recuerda su fecha de nacimiento y principales datos como persona cívica. "Lo que no sé a ciencia ciertas es que localidad, si la Villa Calingasta zona norte, Tamberias o Barreal. Les comento que nací un 1 de septiembre del año 1943", indicó a un diario local.

Además, señaló que su misión a esta edad, es hallar a sus familiares sanjuaninos. Y sumó. "Actualmente me encuentro viviendo en La Rioja. No tengo mucha información sobre ellos, es por eso que se me dificulta un poco más el poder encontrarlos. Sólo sé que vivían o viven en Calingasta- San Juan. Comparto esto para tratar de llegar a alguno de ellos, o poder saber algo más de lo que me contaron", expresó Andrea Santos Ríos.

Finalmente, dejó el número de teléfono de su nieta para que puedan contactarla si tienen algún tipo de información, 54 9 3825 52-2811.