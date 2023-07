Polémica por los domos de Ischigualasto: desde el Parque harán un comunicado por el reclamo

El director del Parque Provincial Ischigualasto, Emilio Fernández habló con Diario 13 y se refirió a las denuncias públicas realizadas por prestadores vallistos sobre la construcción de los famosos Ecodomos, aludiendo a una eventual quita de la categoría de patrimonio por la afluencia por la prestación de los servicios de hospedaje.

En este sentido Fernández dijo que emitirán una respuesta formal a los reclamos con la idea de aclarar las dudas. “Mañana estoy viajando a Capital, nosotros tenemos absolutamente todos los papeles, autorizaciones, la obra la lleva a la Dirección de Arquitectura. Vamos a hacer un comunicado informando y mostrando la declaración de impacto ambiental”, expresó.

Al respecto agregó, “es una obra que está a la luz de todo el mundo, que la ve cualquier persona. Es una locura pensar que les puede llegar a quitar patrimonio por esos domos que están en la entrada del parque”.

La queja la había trasmitido esta mañana la secretaria de la Cámara de Turismo de Valle Fértil, Ester Videla en Banda Ancha en la que remarcó "la Unesco determina patrimonio de la humanidad a un sitio para beneficio del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad", añadió. Según la mujer, esta construcción está en contra de lo que propone la ley de la UNESCO según Videla.

Aludió a que los vecinos y prestadores nunca fueron avisados de lo que estaba pasando, sino que lo supieron mediante los medios de comunicación. A ello añadió que la autoridad del municipio nunca estuvo presente ante este reclamo, aunque ellos hasta pidieron en el Concejo Deliberante lo que es la banca del vecino.

A esto había agregado que la documentación nunca les fue otorgada, “fuimos por un segundo reclamo, con patrocinio de Medio Ambiente y del ente autárquico. Hasta el día de la fecha no ha respondido ese pedido de informe y Medio Ambiente respondió con una documentación que no acredita lo que la ley pide, que es el estudio de impacto ambiental básicamente para la construcción de estos domos".

A pesar de que los domos están en estado avanzado de construcción, ella dijo que "el pedido formal es que se respete la ley, en primera medida, porque esto no se trata de beneficiar a un particular económicamente, sino se trata de cuidar el patrimonio que no solamente es de los vallistos, es de los sanjuaninos y es del país". Por ello, Videla propuso que trasladen esos domos a otros lugares, "pero no dentro del área de la reserva natural que contiene al Parque Ischigualasto".