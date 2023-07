Prestadores vallistos cuestionan la construcción de los domos en Ischigualasto

Uno de los temas que tiene en vilo a buena parte de la comunidad, son las estructuras que están en construcción, en el interior del Parque de Provincia de Ischigualasto Los primeros informes indican que van a tener una alta prestación, y se ha presentado desde el gobierno de la provincia como un atractivo más para pasar la noche mirando las estrellas. Sin embargo, al menos un sector del Pueblo Vallisto y de la Cámara de Turismo de Valle Fértil, tiene sus reparos con respecto a esto. Por ello, Banda Ancha charló con Ester Videla, quién es integrante de la Cámara de Turismo de Valle Fértil y comentó cuales son los cuestionamientos que tienen.

Es así como la secretaria de la Cámara de Turismo de Valle Fértil dijo que el reparo es por el temor de perder la categoría de patrimonio. "Esta categoría que nos da la Unesco, por ser parte de los patrimonios de nivel mundial, es una categoría muy sensible en el sentido de que la ley dice que este tipo de cosas no se pueden hacer en un parque natural, menos en un patrimonio", aludió. Además mencionó que el temor radica en la posibilidad de perder la categoría de patrimonio. En esta línea agregó que "la ley de medio ambiente, particularmente la de parques naturales, dice que es incompatible los asentamientos humanos en los parques naturales y no pueden pernotar en este caso. La ley es muy clara al respecto, tanto la de la Unesco, como la de medio ambiente".

A ello sumó que no es el único reclamo sino que en la ley se refiere en otros artículos a que "la Unesco determina patrimonio de la humanidad a un sitio para beneficio del desarrollo económico, social y cultural de la comunidad", añadió. Según la mujer, lo que estan haciendo esta en contra de lo que propone la ley de la UNESCO.

Videla aludió a que los vecinos y prestadores nunca fueron avisados de lo que estaba pasando, sino que lo supieron mediante los medios de comunicación. A ello añadió que la autoridad del municipio nunca estuvo presente ante este reclamo, aunque ellos hasta pidieron en el Concejo Deliberante lo que es la banca del vecino. Allí hicieron el correspondiente informe y según detalló les pudieron varias excusas. " La cuestión es que la documentación nunca nos fue otorgada. Entonces fuimos por un segundo reclamo, con patrocinio de Medio Ambiente y del ente autárquico. Hasta el día de la fecha no ha respondido ese pedido de informe y Medio Ambiente respondió con una documentación que no acredita lo que la ley pide, que es el estudio de impacto ambiental básicamente para la construcción de estos domos", detalló Videla.

A pesar de que los domos están en estado avanzado de construcción, ella dijo que "el pedido formal es que se respete la ley, en primera medida, porque esto no se trata de beneficiar a un particular económicamente, sino se trata de cuidar el patrimonio que no solamente es de los vallistos, es de los sanjuaninos y es del país". Por ello, Videla propuso que trasladen esos domos a otros lugares, "pero no dentro del área de la reserva natural que contiene al Parque Ischigualasto".

Es así como mencionó, que en caso de que no se cumpla con lo que propone la ley del cuidado del patrimonio, "el siguiente paso es judicializarlo. Porque estamos amparados por la ley" aludió.