Lucio Vázquez por el nuevo llamado a paritarias: “El canal del dialogo no está cerrado”

Este miércoles el gobierno de la provincia hizo una nueva convocatoria a reunión paritaria con los docentes de los gremios UDAP; UDA y AMET para el próximo 1 de agosto tras el rechazo la propuesta anterior. Se esperaba en este caso una oferta definitiva, pero habrá un nuevo encuentro que fue celebrado por el secretario general de UDA, Lucio Vazquez

“De esa manera no se cierran las puertas y se siguen respetando las instituciones, el canal del dialogo no está cerrado” al respecto agregó, “se tiran por la borda aquellas malas intenciones que han habido en las redes que unos querían convocar a paro cuando no se consideró en ningún momento romper las relaciones con el gobierno”.

La notificación llegó por escrito con la firma de la minita Cecilia Trincado, para el primer día del próximo mes a las 10 de la mañana en la sala sesiones del Ministerio de Educación.

“Me parece muy bueno lo que han resuelto”, remarcó y dijo que el paro es el último recurso ante una situación de disconformidad con el arreglo salarial. “Si realiza una medida de acción directa inmediatamente este gobierno o cualquiera lo puede decretar ilegal, lo mandan a conciliación obligatoria y le terminan dando lo que ellos quieren”.

La propuesta que fue rechazada

Desde el Ministerio de Hacienda Marisa López, graficó el encuentro en el que no se aceptaron las propuestas oficiales aludiendo a una diferencia de interpretación en relación a que la ley 26075 de financiamiento educativo establece en su artículo 9 que se debe establecer un salario inicial docente, y en su artículo 10 que se debe establecer el salario mínimo garantizado nacional. “Entendíamos que era propicio hacer algún tipo de oferta al respecto para establecer otro tipo de salario inicial, frente a lo cual hicimos dos propuestas, una que tenía que ver con el ofrecimiento de los $214.000, garantizar ese salario para todos los docentes que no alcancen ese neto”.

Por otro lado, la segunda propuesta era una escala de un salario neto de acuerdo a rangos de antigüedad. “Ninguna de las dos propuestas fue aceptada, así que hemos quedado en función del propio planteo de los gremios de responder a su petición porque rechazan ambas propuestas, en las 48 horas por escrito individualmente a cada uno de los gremios”.

Según dijo, la propuesta y el trabajo que se viene haciendo respetan los escalafones docentes y se mantiene la pirámide. “Lo único que intentamos es que los salarios de menores ingresos puedan tener un poco más de salario neto de bolsillo”.

Aseguró que la base del salario inicial docente que se definió el año pasado es clara, “la revisión salarial implicaba revisar el cumplimiento del acuerdo salarial ya definido en el mes de marzo, esto es un incremento del 71, 1%”, tramos que implicaron un 40% en el mes de marzo, un 51, 1% en el mes de mayo, luego este mes de julio viene con un 10% incremento más, alcanzando el 61, 1%, “posiblemente vamos a acceder al 10% de traer el tramo de septiembre al mes de agosto, y de allí seguramente este índice de actualización salarial que mantiene los salarios 5% por encima de la inflación”.