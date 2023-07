Autoconvocados se desligan del llamado a paro docente este viernes

Ante los rumores que corrieron en las aulas sanjuaninas durante la jornada, Jorge Lozano referente de docentes autoconvocados, advirtió que si bien se debate en estos momentos un posible paro hasta este momento no se decidió nada a nivel de delegados en los distintos departamentos de San Juan.

"Se está generando un paro pero no alcanza todavía, pero es probable. Hay docentes que piden que esperemos hasta que terminen las paritarias otros que quieren ahora. En este momento las escuelas se encuentran debatiendo, algunas no darán clase en ningún aula, otras tendrán clases normales. Pero no se está discutiendo por medio de los delegados de cada departamento. La gente está enojada porque el tiempo pasa y las autoridades dilatan y no resuelven", expresó Lozano.

Sino que en su lugar, dentro de las escuelas públicas cada docente tomará la decisión respecto a asistir o no a los grados designados para su desempeño como docentes y profesores. Si bien Lozano, aseguró que existe un malestar general entre los miembros de la docencia, no hay un acuerdo unánime para asistir a la convocatoria que circuló esta tarde en redes sociales. Sin embargo, no descarta que algunas instituciones educativas mañana no haya clases.

Lozano además afirmó que, la razón del malestar de los maestros y asociados, es el destrato que sienten por parte del gobierno provincial. Ya que anhelan que los aumentos salariales impacten directamente en el sueldo básico docente y no a través de cláusulas y dicho de manera coloquial ´se cobre en negro´.

"Las propuestas que nos dan no son buenas, quizás no entienden nuestros recibos de sueldo. porque es complejo. Ellos han dado un incremento, que es engañoso porque ese incremento recibe unos descuentos de rigor (jubilación, caja mutual, etc) pero no bonifican. Y eso pasa porque hay grises y esa cifra no va al básico y eso es lo malo. Así no deben ser las cosas, no puede ser un pago en negro, otro en blanco", indicó el referente de autoconvocados.

Finalmente, Jorge dijo que los autoconvocados son conscientes de que la comunidad se suele quejar de los paros docentes. Por esto, dijo lo siguiente. "La gente tiene razón al pensar de esa manera, pero tienen que tomar en cuenta las estrategias de las autoridades provinciales que te dan aumentos malos, que manifiestan el destrato que tenemos los docentes en comparación a otros trabajadores públicos", concluyó el Jorge Lozano.