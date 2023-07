En plena Ruta 40, se les cayó un bolso con elementos con los que adiestran perros

Un hecho desafortunado vivió un matrimonio sanjuanino este jueves en la siesta. Javier y Adriana se dedican a adiestrar perros, y sobre las 16:30, volviendo de Albardón, sobre Ruta 40 entre Centenario y Rodríguez se les cayó un bolso que contenía elementos que utilizan a diario para el adiestramiento de los animales.

Según contó Adriana a Diario 13, la caída del bolso ocurrió este jueves en la siesta. Se trata de un bolso grande azul que en su interior tiene prestales, correas y elementos para adiestrar perros. ‘Es nuestro trabajo, porque a estos elementos los usamos a diario, por eso los necesitamos urgente’, contó la damnificada.

La pareja regresaba de Albardón en su camioneta, cuando transitando sobre Ruta 40 entre Centenario y Rodríguez fueron avisados por el conductor de un auto de que se les había caído el bolso. Por lo que de inmediato pararon en una orilla, y al no divisarlo bajaron por Rodríguez, fueron hasta Centenario, volvieron a subir a la ruta y vieron que un hombre con chaleco naranja llevaba el bolso. ‘Como es tan grande el bolso sobresalía de la parte de adelante donde lo transportaba, pero lamentablemente no pudimos alcanzarlo’, relató.

Adriana señaló que uno de los problemas que se presentan con el bolso es que es azul liso. Es decir, que no tiene ningún tipo de identificación. ‘A pesar de que no tiene nada de identificación, es grande y en su interior está lleno de estos elementos que usamos para adiestrar perros. No le sirven a nadie, por lo que creemos que si alguien sabe o se lo hace saber al motociclista lo devolverá, porque a él ni a nadie le sirve, pero a nosotros nos urge dar con ese bolso’, cerró.