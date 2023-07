Juan Bautista Yofre presentó su libro "El Peronismo que viene" y habló de la coyuntura política

Esta tarde, el escritor Juan Bautista Yofre, dialogó con Canal 13 acerca del nuevo libro "El Peronismo que viene" y dio su opinión respecto a la política actual. Él indicó. "Yo digo que el Peronismo no está muerto, en San Juan está muy vivo en sus legisladores, sus intendentes pero para poder triunfar en lo que viene ahora va a tener que tener un momento de unidad, amigarse y entonces pueden seguir teniendo poder", indicó Yofre.

Mas adelante, comentó respecto a la relación de los máximos exponentes del Peronismo sanjuanino de los últimos años, José Luis Gioja y Sergio Uñac y apóstó a la unión y cordialidad entre ambos como ejemplos a seguir. El escritor dijo. "La gente que está llegando a la militancia ignora muchas cosas, lo importante acá es que hombres como Gioja, como Uñac den ejemplos de arriba hacia abajo. A partir de ahi, los que están llegando a la militancia aprenden", señaló el escritor.

Después, dio fuertes declaraciones sobre el Kirchnerismo, ya que para él el Peronismo que viene a nivel nacional no es Kirchnerismo, sino que el frente kirchnerista secuestró al movimiento que inició Perón. "El Peronismo que vivimos viendo a Perón y a algunos otros dirigentes desde allí no hubo otro mas ni de atrás, ni hacia adelante", indicó Juan Bautista Yofre.

Yofre: ´Ni Larreta ni Massa me mueven un dedo pero en campaña es mejor Massa´

Por otro lado, de acuerdo a los dichos de Yofre no hay liderazgo político, porque, "están faltando en este momento de nuestra vida, hombres con una gran visión, que se eleven por sobre la coyuntura y puedan mirar el futuro. No es un problema de gestión, no desanimemos, pero hoy nos toca vivir en un país sin liderazgo. Horacio Rodríguez Larreta a mi no me lidera, ni me mueve un dedo. Y en cuanto a Massa, tampoco me gusta, pero para trabajar en una campaña es mejor que Rodríguez Larreta", expresó el escritor.

Finalmente expresó que, Javier Milei a raíz de algunas acciones concretas estaría saliendo de la escena política. "Yo creo que Milei se ha desgastado un poco, por los comentarios, para mi es muy penoso verlo desvanecerse", concluyó Yofre.