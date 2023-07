La historia del multifacético médico cirujano, intendente electo de Calingasta

Este viernes, el intendente electo de Calingasta, Sebastián Carbajal, visitó el estudio de Canal 13 y contó parte de su historia. Comentó acerca del camino que recorrió hasta lograr la intendencia del departamento que lo vio nacer.

Carbajal tiene 43 años, es médico cirujano y emergentólogo, hizo además deportología, atendiendo a atletas. Pero según sus dichos, es una actividad que ya no hace. En cuanto a sus padres, el intendente electo oriundo de Villa Don Bosco, dijo que ellos son sus creadores y su todo. Indicó además que su mamá fue ama de casa y su papa relojero.

Posteriormente, aseguró que estudió en el exterior de la provincia, en Córdoba y se recibió luego de seis años. Mas tarde, se radicó en Barreal. Realizando especializaciones en cirugía general, vuelo sanitario, deportología y un doctorado.

Luego de ello, Carbajal se inició en el campo militar y estudio hasta lograr su titulo de oficial y aclaró. "En mi familia no hay relación alguna con los uniformes, pero esta fue una oportunidad laboral que se me presentó. Por lo que, me forme como oficial en gendarmería y me especialicé en labores como rescate en alta montaña", señaló el funcionario electo.

Entre sus anécdotas como gendarme, Carbajal indicó que atravesó por experiencias buenas y a su vez le tocó experimentar algunas situaciones feas. Sin embargo, el profesional, continúa hasta la fecha, realizando algunas labores como los rescates.

Su vida también, se interesó por el deporte, ciclismo y motociclismo, a lo largo de su vida y a su vez es un legado que pretende dejar en sus hijos.

También la música fue su fuerte en cuanto a sus afectos, siendo el violín uno de sus instrumentos predilectos.

Con el paso de los años, decidió iniciarse en la política y finalmente después de una ardua campaña electoral fue electo como el nuevo intendente calingastino.

Mas adelante, charló con uno de los conductores del programa, acerca de las nuevas acciones que piensa llevar adelante en materia de turismo y educación en el departamento. Él indicó que los sanjuaninos no debemos olvidar, que la libertad de América nació en San Juan, pero es difícil acceder a ella. Por lo tanto, uno de los planes que pretende llevar adelante como jefe comunal, es llevar a los egresados de turismo a conocer el cruce sanmartiniano.

"Uno de nuestros proyectos de gobierno es llevar a los egresados, sobre todo a la escuela de turismo, que después continúa en su carrera direccionada hacia la venta del turismo. Es un proyecto que queremos realizar con el equipo de trabajo y llevarlos de viaje de egresados, Todos aquellos egresados de la escuela de turismo de Barreal, al cruce sanmartiniano. Lamentablemente se egresan y no lo conocen al cruce. Y sería muy bueno que todos los sanjuaninos tengamos acceso a poder realizarlo", indicó Sebastián Carbajal.

Mas adelante, el político que además es cirujano plástico, dijo que en su gestión pondrá sus expectativas en la minería, turismo y recuperación de la agricultura y ganadería. Con el fin de sacar adelante a su departamento.

"Hoy por hoy tenemos en pleno auge todo lo que es la industria vitivinícola de altura. Hay un gran proyecto que es cuna de toda una serie de bodegas nuevas del departamento y eso va a llevar a un gran crecimiento. Por eso digo, que nuestras expectativas están puestas puntualmente en minería, turismo, recuperar el agro y ganadería que tuvimos en un momento y hacer mucho hincapié en dar oportunidades para que la gente no se vaya. Y quien se vaya, se forme y regrese a su territorio", expresó el intendente electo de Calingasta.