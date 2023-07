Conocé a Laila, la cantante lírica que interpreta ópera con su bebé en brazos

Quienes transitan por la Peatonal a diario seguramente vieron a la joven Laila Nefa, que hace tiempo deleita con su voz interpretando ópera. Y ahora hace casi 2 meses lo hace junto a su pequeño bebé Octavio, fruto de su relación con su esposo, Jackson.

Este lunes dialogó con el móvil de Canal 13 y habló un poco de su historia. "Canto lírico, melódicos, show internacional y nacional; de todo un poco".

Confiesa también que más allá de cantar lo que a ella le gusta, confiesa que piden también "trap y regaeton".

"He tomado clases de canto en el 2019 para la Fiesta Nacional del Sol, para Revelaciones, quedé seleccionada como Revelación de Capital. Ahora tengo pensado empezar a tomar clases con una profesora de ópera para empezar el año que viene en la Universidad Santa Cecilia", manifestó.

"Me encanta la música, toco guitarra, piano, flauta", agregó.

También explicó que cantar en la Peatonal "lo hago no solo por necesidad; si no también porque me llena el alma, me encanta venir a cantar, es lo que amo, no podría vivir sin la música. Lo hago para que mi hijo vea que lo hago por él, para que salgamos adelante; y también para que alguien me escuche y llegar un poco más lejos".

Ahora busca ayuda para poder cambiar el parlante que usa a diario para que su voz se escuche más fuerte aún. Hará un sorteo también. Pero si querés ayudarla podés contactarte al 264- 5433811.

