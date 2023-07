La pesadilla de vecinos de Pocito por la inseguridad y la falta de Policía

Todo un calvario. Algo de todos los días. Así viven los vecinos de una zona de Pocito la inseguridad. Según contaron este lunes al móvil de Canal 13, son muchas las situaciones que tienen que sufrir, que tienen que padecer, en donde o se les intentan meter a sus domicilios o comercios, o directamente se les meten y, muchas veces les roban.

Este estado de inseguridad que denuncian los vecinos se da a solo unas cuadras de la Comisaría 6º, muy cerca del centro pocitano. La pesadilla para estos vecinos que deben organizarse para cuidarse entre ellos ocurre en las inmediaciones de Calle 11 entre Mendoza y David Chávez. En el programa Activa la Tarde, comerciantes y vecinos de la zona contaron que ya están cansados de los hechos de inseguridad, puesto que se agudizaron en los últimos meses, y ya se trata de una ola de inseguridad en la zona.

Cristiana, una cecina expresó: 'Todo lo que vivimos por estos días es terrible'. La mujer muy molesta, preocupada y asustada especificó relató: 'Anoche me entraron a mi casa, rompieron la ventana, ingresaron y tuvimos a los ladrones adentro, y gracias a Dios no se pudieron llevar nada, pero nos llevamos un gran susto. Es que estamos inseguros porque no tenemos policía de noche, de día si'

La damnificada pocitana indicó que no fue la primera vez que ocurre una situación similar, sino, que a varios vecinos y comercios del lugar los delincuentes, con una actitud sínica, se meten a las casas o locales, hacen la respectiva denuncia, pero la Policía no llega, o llega ‘cuando calculan que se fueron los ladrones’.

En esa oportunidad, Cristina llamó al 911 y la tuvieron al teléfono, mientras los ladrones se paseaban por su propiedad buscando que llevarse. En todo ese tiempo, que duró varios minutos, no solo no llegó ningún efectivo, sino que fue un vecino quien se acercó a su casa y ayudó a que los delincuentes se vayan sin conseguir robarse nada.

Los vecinos de esa zona del departamento del Sur sanjuanino se han visto en la obligación de organizarse frente a los múltiples hechos de inseguridad. Crearon un grupo de WhatsApp para avisarse cuando ven algo raro o directamente para pedir ayuda.

'Estamos nerviosos, queremos ayuda. Yo vivo sola con mi hijo, y todas vivimos solas no estamos en compañía como para que nos cuiden, o ayuden a cuidar nuestros hogares’, puntualizó Cristina.

Port su parte, Cecilia, una comerciante, contó que hace días rompieron las rejas de su local de madera. Los ladrones quisieron levantar las maderas, pero no pudieron porque los vecinos le avisaron y llegó a tiempo, además ‘los perros empezaron a ladrar y torear a lo loco’.

'En esa oportunidad no pudieron por los perros, pero a los perros pueden darle algo. Es que es insólito porque la seguridad somos nosotros, los vecinos que nos cuidamos. Y no puede ser que llamemos y no venga la Policía, sino los que actúan son los vecinos. Mi marido salió con otro vecino a pillarlos, pero no hubo caso porque se escaparon porque la Policía no tenía móviles’, describió la comerciante.

Los vecinos contaron que ya presentaron varias denuncias, pero hasta el momento desde la Comisaría 6º no obtuvieron respuesta. Incluso tuvieron que limpiar ellos mismos un descampado que supo ser una finca, y que es aledaña a sus viviendas. Desde la municipalidad nunca se los limpiaron, y los vecinos aseguran que es ahí donde se reúnen los ladrones. Que algunos son menores de edad y otros mayores.

'No puede ser. Uno se levanta para ir a trabajar y teme porque le roben. Yo abro temprano, y no duermo siesta, encima estoy hasta la madrugada', expresó enojada la vecina ante la pesadilla que vienen sufriendo en los últimos meses debido a la inseguridad.