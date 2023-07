Exclusivo: lograron captar imágenes nunca vistas de pumas en la montaña sanjuanina

Mediante un estudio desarrollado por la Universidad Nacional de San Juan y el Conicet en la Reserva Don Carmelo, en el departamento Ullum, se lograron imágenes asombrosas del uso que hace la fauna silvestre de ese lugar de las vegas de altura. Se pudieron captar fotos de pumas, pumas cachorros jugando y otras especies como guanacos y chinchillas con un novedoso método.

Se utilizaron trampas cámara. Según la explicación a la que pudo acceder Diario 13: "Las trampas cámaras son dispositivos automáticos que se activan al detectar el paso de un animal, capturando fotografías tanto durante el día (fotos color) como en la noche (fotos blanco y negro)".

"Esta metodología permite obtener un registro continuo de la fauna activa en el área de estudio, incluyendo especies que son difíciles de observar directamente".

Mediante este estudio se están realizando las siguientes actividades: Identificación de las especies presentes en las vegas de la montaña sanjuanina; Análisis del comportamiento de la fauna silvestre en las vegas, y Evaluación del impacto de las actividades antrópicas en la fauna".

El estudio con el que se consiguieron las imágenes pretende "Describir el uso de las vegas por la fauna silvestre mediante el uso de trampas cámara, en la montaña sanjuanina. Su propósito es comprender profundamente la importancia ecológica que representan estos ambientes de mínima superficie en la conservación de la biodiversidad regional"

"En el contexto actual, el incremento y la mejora del conocimiento sobre la fauna silvestre se ha vuelto prioritario para la conservación de los ecosistemas".

La Reserva Privada de Usos Múltiples de Don Carmelo es uno de los últimos refugios a nivel internacional, y de los pocos provinciales, que protege a los guanacos (cuyas poblaciones locales están amenazadas de extinción), y a los suris (amenazados de extinción a nivel local e internacional), además de otras especies endémicas de la misma.

El propietario del área, Arturo Curátola, cedió las instalaciones en su momento para el trabajo en conjunto con universidades de todo el mundo mediante la firma de convenios. Además cuenta con un refugio para agentes de la Secretaría de Ambiente que hacen base en el lugar para su trabajo de custodia de la naturaleza sanjuanina. Dijo a Diario 13 que hace 33 años que se creó el área y no se desarrolla turismo en el lugar. No está abierta para ese tipo de actividades.

Con información de documentos de investigación de la UNSJ y propietarios de la Reserva don Carmelo