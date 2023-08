En las puertas de una nueva paritaria, SUOEM pedirá un 100% de aumento

Son tiempos complicados para todos los sectores productivos. Los sindicatos deben pelear con uñas y dientes en paritarias el mejor arreglo para sus afiliados ante los empresarios que aseguran estar ahogados por los altos índices inflacionarios que sufre el país. En ese contexto, el Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicios (SUOES), en la negociación de reacomodo salarial, solicitará un 100% de aumento, según señaló Víctor Menéndez en el programa Con todo al Aire el pasado martes 31 de julio.

El sindicalista explicó que si bien desde Buenos Aires, es muy probable que las negociaciones se cierren en un 44% de incremento salarial, más un arreglo por la inflación, lo cual totalizaría un 50%, desde la sede San Juan solicitarán un 100% de incremento.

'Yo siempre digo que gracias a Dios los compañeros tienen trabajo', expresó el sindicalista. Para luego añadir que es una actividad que sigue creciendo, a pesar de la problemática económica del país. 'Hay cinco estaciones en construcción, el sector, según explican los empresarios, están atrasados un 28% del precio de los combustibles, y está congelado en un 4%, mientras que los trabajadores te dicen que con lo que ganan no le alcanza', contó.

'Hoy tuvimos una reunión importante con delegados y compañeros, y se decidió que se respetará el arreglo que hicimos hasta terminado agosto que es el 9% final, también habíamos arreglado un 10% en julio y un 11% en abril', explicó Menéndez.

Antes de explicar cómo empezarían a negociar con los empresarios, el Secretario General de SUOEM le dio la razón al conductor cuando expuso lo que para él es la verdadera problemática al momento de negociar suba de sueldos. Olivera expresó: 'El sector tuyo es complicado, porque el Gobierno dice no puedo aumentar los combustibles porque me aumenta todo, entonces si no aumenta el combustible el empresario no gana más, se le aumentan los costos', a lo que Menéndez acotó: 'como le hace frente al aumento', para luego asegurarle al conductor 'es así, es como vos lo estás diciendo'.

Sin embargo, Menéndez luego dejó en claro: 'Nosotros tenemos que escuchar a los compañeros, porque son ellos los dueños de nuestra institución. Por lo que tenemos que luchar para ir juntos a buscar el mejor salario que podamos encontrar ahora en esta situación. Un compañero me contó que paga 100 mil pesos de alquiler, y eso es mucho, es casi imposible de afrontar',

Con el último arreglo, que impactará en el sueldo de agosto, un encargado de turno cobrará por mes 277.237 pesos, mientras que el sueldo de un operario subirá a los 265.355 pesos.

‘Nosotros vamos a tomar la petición de los compañeros y vamos a ir a la cámara, ya se convocó a las partes. Ya se juntaron en Buenos Aires con la cámara que nuclea a todas las del interior, y siempre el mismo salario que se arregla allá lo respetan acá. Han pedido un 44%, más un arreglo de la inflación que puede haber habido, que se ha quedado al salario, ponéle que llegues a un 50, 55%. Los compañeros hoy nos planteaban que con menos de 100% de aumento no se vive. Ellos (por los trabajadores) lo piden desde septiembre hasta diciembre, y vos sabes que es algo imposible, nosotros les hemos hablado con el corazón, nosotros si tenemos que tomar la palabra de ir por eso, pero bueno tendremos una respuesta del otro lado (por el sector empresario). Es que nosotros le dijimos que vamos a ir por el mejor salario, pero ellos saben que si allá gana el 44% acá también va a ser así’

Por último, Menéndez aseguró: ‘Nosotros lo vamos a plantear, después lo bajaremos a la asamblea, y lo que diga la mayoría se hará. Puede ser ir a una medida de fuerza o aceptar el aumento. En eso estamos, en un camino no fácil de transitar, muy complicado, como lo es para todas las organizaciones de todas las actividades’.