Preparan la 5° edición de "La Gira del Día del Niño": piden donaciones

Gachy Bianconi, del Grupo Solidario "Unidos por un sueño", mantuvo una entrevista en Banda Ancha este lunes vía zoom con el fin de que los sanjuaninos puedan brindarles donaciones para la 5° edición de "La Gira del Día del Niño".

"Queremos ir a diferentes partes de la provincia como 25 de Mayo, Albardón, Caucete, queremos lllegar a Media Agua y tenemos muchísimos lados adonde nos han invitado", explicó Gachy, quien manifestó que "mayormente el chocolate lo hacemos nosotros, llevamos todo y por eso es el pedido a los sanjuaninos que tanto nos saben ayudar a veces".

La mujer solidaria explicó que necesitan "de todo lo que sea para hacer el chocolate, los insumos: chocolate, cacao, azúcar. También alguna panadería que nos done alguna factura, lo que sea. Y de ahí juguetes, pueden estar usado pero en buen estado, golosinas también".

Si querés sumarte con tu donación, Gachy dijo que "me tienen que llamar a mí, al 264-4415307 y nosotros buscamos; y si no nosotros por mensaje pasamos ubicación de donde vivimos, y si pueden me lo traen".

