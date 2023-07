Ariel, un veterinario solidario: "Todo ser vivo animal me gusta"

Ariel Jofré es un médico veterinario sanjuanino que a sus 46 años es muy conocido en la provincia sobre todo por su costado solidario. Con su profesión hace una década, habiendo estudiado en Río Cuarto, se especializa en la parte de animales pequeños y bromatología.

Pasó por diario 13 donde contó un poco de su historia y por qué eligió la profesión; qué es lo bueno y malo que tiene ser veterinario; pero además respondió una serie de mitos y verdades vinculadas al cuidado de las mascotas: desde la alimentación, hasta un envenenamiento.

Noticias Relacionadas Leo, el sanjuanino que hace más de 20 años plasma su arte en la piel

"Desde chico mi meta siempre fue ser veterinario, amo los animales y se lo que me transmiten a mí. Por eso me gustó la carrera. Tengo mascotas, siempre he tenido. He recogido, como para contarte, una tortuga cuando era chico, tenía 6 o 7 años, recogí una tortuga gigante en un baldío y me la traje a mi casa así que... todo ser vivo animal me gusta, no hay uno que no me gusta", expresó Jofré.

Muchos en la provincia lo conocen por su costado solidario ya que en sus redes sociales, "Ari" como le dicen de cariño muchas personas, comparte publicaciones de animales que se pierden o cuando alguien está realizando alguna colecta vinculado a costear algún tratamiento para las mascotas. "Hay que ponerse en el lugar que pierde a su ser querido, es muy doloroso. Y qué más sería ayudarlos de esa manera y al tener bastantes seguidores me gusta publicarlo porque se que en algún momento se encuentra", dijo sobre esto.

Además, qué es lo que más y lo que menos le gusta de la profesión, miralo en esta nota.

(AR) - Cuáles son los cuidados básicos para una mascota

(AJ) - "Los cuidados básicos desde que nace es el plan de vacunación, una desparasitación. El plan de vacunación se hace a partir de los 40, 45 días y depende de cada colega hace su plan de vacunación que puede ser entre 5 y 6 dosis de vacunas. La desparasitación se hace al principio con la vacunación y después de cada 2 meses sistemáticamente hay que hacerlo, y más si el animal sale a la calle".

(AR) - También así se previenen enfermedades

(AJ) - "Eso es verdad, que mientras el animal sale de su inmunidad materna y si no se le completa su plan de vacunación tiene muchas más posibilidades de contraer enfermedades infectocontagiosas".

MITOS Y VERDADES: desde la alimentación a qué hacer frente a un envenenamiento

¿Está bien darle dulces a un animal, como por ejemplo el chocolate?; ¿darle harinas como por ejemplo, el pan?; "mientras sea de mejor calidad el alimento que se les compra, mejor crecimiento"; cómo reaccionar frente a un envenenamiento; y las primeras curaciones por una herida que haya sufrido en el hogar, son algunas de las preguntas que Ariel respondió para los televidentes.

Por ejemplo, frente a un envenenamiento, el veterinario explicó que "lo primero que hace la gente es darle leche con aceite; en un cuadro de envenenamiento no se debe dar eso porque asimila más rápido el veneno; la leche o el aceite son absorbibles y hay que evitar eso. En ese caso habría que dar agua oxigenada o agua jabonosa que es lo que va a producir un vómito para eliminar lo que haya comido que esté con el veneno".

A continuación, el video.