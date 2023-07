Arsénico y boro en el agua de Pampa Vieja: OSSE viaja a Jáchal a dar explicaciones

Pasado el mediodía de este jueves, vecinos de Pampa Vieja continuaron en las puertas del Municipio de Jáchal solicitando explicaciones por los valores de arsénico y boro que arrojó un estudio. El presidente del Concejo Deliberante del departamento, Jorge Amado Ortega, salió a informarles que este viernes sobre el mediodía llegarán autoridades de OSSE para explicarles detalles sobre si ese agua es apta para consumo humano.

También se refirió a la promesa de entrega de agua potable en bidones envasados al manifestar que eso va a depender de la disposición que baje OSSE. El encuentro será en la Unión Vecinal de Pampa Vieja, donde el presidente junto a dos o tres vecinos representantes oficien de interlocutores y puedan estar con las autoridades. En este sentido, el corte de Ruta 491 estaría suspendido a la espera de las explicaciones de OSSE.

"Disculpas por la demora pero el equipo técnico de OSSE estuvo reunido con el intendente (Miguel Vega) para proponerle que este viernes sobre el mediodía se reúnan en la Unión Vecinal de Pampa Vieja todos los vecinos que quieran, dándole la palabra al presidente y a dos o tres vecinos más como voceros, porque si hablan todos no nos entendemos nunca. Ellos van a dar las explicaciones sobre el estudio del agua", dijo Ortega.

Y agregó: "Ya han tenido contacto con autoridades sanitarias para ver qué incidencia tiene la cantidad de arsénico y boro que viene en el estudio. La entrega de agua quedará supeditada a lo que mañana OSSE informe o acuerde con la unión vecinal y los vecinos que están manifestándose. Estará presente el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, con su equipo técnico asesorado por Salud Pública respecto a los valores encontrados".

Por último, el presidente del Concejo Deliberante dijo: "No se va a entregar aguar hasta que OSSE autorice o no al intendente a hacerlo porque no puede pasar por sobre la autoridad sanitaria, no lo tiene permitido por ley. La directora del hospital fue clara diciendo que los valores de arsénico y de boro que hay en el agua no tienen grave incidencia en el cuerpo humano, es más yo he consumido ese agua durante toda mi vida".