La primera Receptoría de Derechos de Autor del interior esta en San Juan

Este jueves, Ubaldo Hidalgo quien es Director de Relaciones con la Comunidad de la Cámara de Diputados, charló en Cien por Hora. En este sentido, comentó sobre la Receptoría de la Dirección Nacional de Derechos de Autor que ha sido habilitada recientemente, y dio a conocer cuales son los trámites que se podrán desarrollar localmente.

En este marco, el funcionario contextualizó señalando que "la Cámara de Diputados desde hace 10 años lleva adelante una iniciativa que es fomentar la actividad literaria en la provincia a través de consultorios. En el 2013, se hizo la primer convocatoria a publicación con un libro que se llamó '30 años de 30 historia', donde participaron los ciudadanos de la provincia de San Juan". Del mismo modo comentó que con ello iniciaron una serie de diagnósticos y "descubrimos, tristemente, que el noventa y nueve por ciento de los autores sanjuaninos no registra las obras de su autoría tal cual prescribe la ley. Recordemos que el derecho de autor, la propiedad intelectual de una obra está descripto en la Constitución Nacional, en el artículo diecisiete", acotó.

Teniendo en cuenta esta situación, dijo que comenzaron a trabajar con la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y así lograron articular un convenio que se suscribió en el mes de enero. A su vez, Ubaldo Hidalgo sumó "hace casi tres años que venimos registrando derechos de autor a quienes participan en el concurso. Ahora está abierto a todos los sanjuaninos".

Es así como nación la primera Rectoría en el interior del país, donde la población va a poder registrar 4 cosas: La obra inédita, la obra publicada, las obras periódicas y la producción de fonograma. Sobre la primera opción explicó que consiste en un escrito que no se publica, que el autor tiene derecho de registrar ante la Dirección Nacional de Derecho a Autor. En tanto la obra publicada, consta de una novedad, "porque hay mucha gente que ha publicado obras, que ha registrado un código internacional que se llama ISBN, pero ello ya no legitima la autoría", detalló Ubaldo Hidalgo.

En tercer lugar, publicaciones periódicas, "la gente de la prensa, le interesa sobremanera. Es decir, la propiedad intelectual de la producción de periodismo es muy importante porque marcha el pulso de la sociedad en su conjunto" aludió. Tras ello sumó que también podrán registrar la producción de fonograma. "Se han registrado hasta ahora ya más de 120 temas musicales", informó.

Noticias Relacionadas Entre letras y emociones: 3 sanjuaninos confiesan por qué eligieron el camino de la escritura

Sobre el tramite apuntó: "Este trámite es sencillo, requiere de un proceso en el tiempo dilatado. Para hacerlo, el interesado deposita un ejemplar de la obra, se envía, queda en custodia por tres años. Si en tres años no editó la obra, puede pedir una prórroga. Esto es importante que se sepa porque en caso de plagio, lo que va a hacer la justicia es recurrir a este registro de la propiedad intelectual a ver quién es el ciudadano que lo ha registrado en primer lugar". Además, añadió " el proceso es sencillo, el arancel es mínimo. El ticket que encuentra las 100 de pesos".

Con esto, no solo esperan llegan a los creadores sanjuaninos, sino que extienden la posibilidad de llegar a toda la región cuyana, debido a que es la primera y única en el interior del país.

Lo que debes saber de la receptoría:

En una primera etapa, el trabajo de la Receptoría estará limitado a recibir de los solicitantes, la documentación y los ejemplares para la tramitación del registro de obras literarias publicadas (libros editados en papel, no aquellos en formato digital), la renovación y registro de las publicaciones periódicas en formato papel (no incluye aquellas en formato digital), fonogramas en soporte físico y obras inéditas musicales y no musicales.

La Receptoría verificará el pago del precio correspondiente y, en caso necesario, el pago de la tasa legal en todos los trámites. Toda la información relacionada con cada trámite, como el nombre del trámite, el número de expediente, el número de comprobantes de pago y la fecha de recepción, se recopilará en un documento en formato Excel. Este documento se enviará a la DNDA (Dirección Nacional del Derecho de Autor) entre los días 1 y 10 de cada mes.

El proceso de registro de obras se considerará iniciado una vez que se haya creado el expediente y se hayan generado las correspondientes carátulas en la Plataforma de Trámites a Distancia TAD.

La DNDA procederá a tramitar la solicitud una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales específicos de cada trámite. En caso de incumplimiento, la documentación y los ejemplares serán devueltos a la Receptoría de la Cámara. Será responsabilidad de la Receptoría retirar dicha documentación y ejemplares en la sede de la DNDA, ubicada en la calle Moreno 1230, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas.