Sentencia histórica en el juicio por lesa humanidad: “Aún no sabemos dónde están los cuerpos”

Este viernes se hará lectura del dictamen de sentencia para unos 35 imputados por delitos durante la dictadura militar en San Juan, entre militares, ex policías y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello en el marco de la Megacausa III. La audiencia tendrá lugar en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan y se resolverá sobre 8 condenas a perpetua y otras penas más.

Diario 13 tomo contacto con Gabriel Farías de la Agrupación H.I.J.O.S y aseguró que la lucha sigue. “Lo que esperamos que suceda a partir de mañana, es que se genere más conciencia en la sociedad sobre esto, que se sostengan en el tiempo las luchas”, dijo y agregó, “para nosotros es importante que la sociedad tenga memoria para entender que esto no tiene que volver a pasar nunca más en Argentina”.

Es otro capítulo cerrado, uno importante sin duda, pero que no les permite relajarse, “hay que seguir reivindicando la memoria, seguir luchando, porque los cuerpos de los desaparecidos todavía no sabemos dónde están”. A 40 años del retorno de la democracia, un instante condensan una interminable lucha que pareció no tener fin: “Iban pasando los gobiernos democráticos y veíamos que nadie tomaba la decisión política de avanzar con esto, de hecho, las leyes de impunidad fueron dictadas en la democracia”.

Así fue como tomaron trascendencia los “escraches”: aunque no exigiera una condena judicial, debía haber una condena social. “Hasta que en el 2004 el gobierno de Néstor Kirchner deroga las leyes de la impunidad y permite investigar y llevar a juicio a los responsables de la dictadura en todo el país”.

Farías es querellante en una de las seis causas sobre las que se debate y que se espera, llegue el momento de conocer las penas cerca de las 15 de este viernes. Es hijo de Nicolás Farías, secuestrado y ejecutado, por ello desde hace tiempo viene militando las consignas de Memoria Verdad y Justicia en la provincia.

¿Qué se Juzga?

Se trata de un proceso que lleva más de tres años por hechos cometidos entre los años 1974 y 1983 que involucra 6 causas y que tiene 35 acusados: 20 ex militares; 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello. Sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Para este proceso se sumaron 15 nuevas víctimas totalizando unas 150 en total, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en la causa "Fusilameintos”.

¿Qué pide el fiscal Dante Vega?

Solo 24 de los imputaros han recibido pedidos de condena, de los cuales dos no fueron acusados y el resto no terminó el juicio ya que fallecieron antes.

De esta manera, el tribunal conformado por Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante definirán sobre el pedido del fiscal Dante Vega, que solicitó pedidos de prisión perpetua para la llamada "Patota del RIM 22" para Gustavo Ramón Demarchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gomez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco dellTorchio; Juan Carlos Coronel. También se suma otro pedido semejante para el policía Miguel Angel Mejías.

A esto se lo suma otra perpetua para el ex fiscal federal Juan Carlos Yannello, sobre este último pesan 78 acusaciones entre homicidios, privaciones ilegitimas, abusos sexuales y robo.

Hay otros pedidos de condena para los policías Carlos Angel Castro, 15 años; Horacio Antonio Estrada 10 años y Araldo Alfredo Medina 8 años y seis meses.

También para los efectivos Eduardo Ernesto Traverso 9 años; Gustavo Adolfo Lafuente 8 años; Ricardo Claudio Kaliciñski,7 años y 6 meses- El fiscal Dante Vega pidió para Marcelo Edgardo Lopez, 17 años; para Miguel ángel Berguñan, 9 años; para Jorge Manuel Laiseca, 7 años; para Eusebio Jurczyszyn, 20 años; para Carlos Antonio Saavedra 7 años y 6 meses; para Juan Carlos Turón, 9 años y 6 meses; paraAndres Walter Alderete, 11 años; Felipe Pedro Molina, 9 años; Ruben Jose Mondaca 9 años y 6 meses y Norberto Jose Trigo, 10años.