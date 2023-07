Sigue la protesta en Pampa Vieja: Salud Pública dice que el agua es apta para el consumo 

Luego de que este miércoles estallara la protesta en la localidad de Pampa Vieja, en Jáchal, luego de que se conociera que el agua que usan a diario contiene arsénico. La protesta continuaba en la presente jornada y Salud Pública asegura que el agua es apta para el consumo.

En este marco, mantuvo una entrevista telefónica en Banda Ancha Hugo Saavedra, presidente de la Unión Vecinal de Jáchal, quien contó además que el intendente Vega prometió llevar agua envasada a Pampa Vieja pero luego no lo hizo.

"Con los análisis que hace la Municipalidad, en los meses de abril, los valores salieron altos en arsénico. De ahí tuvimos el problema de que ahora la gente está haciendo el corte en calle Patricia López del Campo y Eugenio Flores, en El Topón"; explicó.

"Hoy a la mañana nos llegó un certificado de Salud Pública firmado por doctores de la Capital donde certifican que el agua es apta para consumo, pero la comunidad no cree en ese tema así que el tema sigue vigente", sostuvo.

"Supuestamente en el análisis que hicieron en el mes de abril falta un componente que es le boro que también dicen que está alto así que no se hasta cuando será esta problemática. Quieren que vengan el intendente parte de OSSE y Salud Pública para que diga si es apta o no el agua", detalló.

Acerca del intendente Miguel Vega, "desde ayer a hoy día no ha venido al corte. No sé cual es la postura de él con respecto a esto. Antes tuve contacto cuando hubo el primer informe donde salió el resultado alto de arsénico, tuvimos contacto y planteamos nosotros el problema que había con el tema del agua. En ese momento quedó en la distribución de agua envasada pero como salió en los medios de OSSE san juan diciendo que está apta, no se hizo el reparto y de ahí la gente se creó mayor incertidumbre y malestar", detalló.

Finalmente Saavedra manifestó que este jueves "están resolviendo en pequeña asamblea donde dijeron que sí o sí se tiene que hacer presente los funcionarios para poder levantar el corte".

