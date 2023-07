Comenzó la paritaria docente con matices inéditos en la provincia

Tal como estaba previsto este viernes 7 de julio comenzó la reunión paritaria docente en el Centro Cívico con alternativas inéditas de acuerdo a como se venía desarrollando hasta ahora. Todas las partes se hicieron presentes considerando que es el debut en la mesa de diálogo de la Secretaria General de UDAP y en el caso de UDA ya hay nuevas autoridades electas, pero asumen recién en octubre por lo que decidieron no participar de esta reunión según informaron.

Un dato no menor es que el Gobernador Sergio Uñac cursó una invitación al Gobernador Electo Marcelo Orrego para que envíe gente de sus equipos a participar entendiendo que las decisiones que se tomen pueden afectar a la futura gestión. Algo que no fue entendido de esta manera por el actual Diputado Nacional, ex intendente de Santa Lucía y no aceptó.

La Secretaria General de UDAP al ingresar al encuentro aseguró que: "La verdad que tenemos muchísimas expectativas, esperanzas y ojalá podamos resolver lo mejor para toda la docencia".

En cuanto a las solicitudes a realizar, repitió lo que había adelantado a Canal 13: que es el punto del artículo G33 que en el acuerdo anterior establecía que cada docente inicial debe llegar al menos a $180 mil pesos de sueldo, para ellos se compensó con el pago de una suma no bonificable a los educadores. Pero eso no beneficia al resto de la pirámide salarial hacia arriba.

“Queremos que se respete esa pirámide de la cual tanto hablamos”, dijo.

Coincidió en pedir que se adelante el incremento del 10% que se prevé para el mes de septiembre al mes de julio, algo que también manifestó el Secretario de UDA en el programa Cien por Hora de Canal 13.

Reiteró que pidieron a los autoconvocados que se sumen afiliándose y que las bases decidirán cualquier determinación que se tome.

Daniel Quiroga el Secretario General de AMET dijo que; “Tenemos que charlar a ver cómo solucionamos el problema del pago de los docentes que se demoran mucho tiempo, 3, 4 meses”.

“Hay gente que lleva 4 meses sin cobrar. Bueno, todo ese tipo de cosas tenemos que conversar, que hacen al salario, pero también hacen a las necesidades de todos los docentes”.

Coinicidió con el planteo de UDAP de pasar las sumas en negro al sueldo docente Nosotros lo que queremos es que esas sumas pasen a integrar el salario básico, salario básico de 71.744. Eso es el salario básico de un docente que recién se inicia y la pirámide salarial ha quedado deprimida totalmente, porque el que tiene un año, el que recién se inicia, cobra exactamente igual que el que tiene 16, 17 años.