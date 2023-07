Suspensión de eventos: desde la Cámara Hotelera Gastronómica se mantienen cautos

Tras casi una semana de la victoria de Marcelo Orrego en las elecciones, se generaron algunas versiones de suspensión de eventos. De hecho, se rumorea que la Selección Argentina con Messi a la cabeza, no llegaría a pisar el césped del Bicentenario en noviembre. Ante esto, desde el sector empresarial se generó preocupación.

Sin embargo, desde la Cámara Hotelera y Gastronómica de la provincia eligieron ser cautos ante estas posibilidades. En diálogo con Diario 13, Rubén Miadosqui señaló que ante la falta de confirmaciones oficiales se mantienen cautos, aunque confesó que si existe preocupación debido a las reservas hoteleras que ya habían tomado, muchas ellas en dólares, lo cual de confirmarse algunas cancelaciones supondría un dolor de cabeza a la hora de la devolución de dicha reserva.

‘Todavía no podemos hablar de suspensión de eventos, porque no hay confirmaciones oficiales, y si, obvio que existe preocupación por parte de muchos empresarios que vienen trabajando desde hace tiempo para algunos de los eventos, como por ejemplo el Mundial de Vóley, que primero no se iba a hacer en la provincia, y luego se confirmó que sí, lo que nos deja, por ese lado, más tranquilo’, expresó a este medio.

Miadosqui comentó que, en conjunto con otras cámaras, solicitarán reunirse con autoridades de Turismo y Deporte para que les den un panorama más concreto de la situación actual. Por otro lado, manifestó que están ansiosos de saber qué planes tiene la gestión que se hará cargo de los destinos de la provincia a partir del 10 de diciembre.

La confirmación del Mundial U 19 de Vóley masculino por parte de la Federación de Voleibol Argentino, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Argentina y la Federación Sanjuanina de Vóley, trajo tranquilidad, alivio al sector. Sobre esto Miadosqui comentó que tienen previsto la llegada de unas 350 personas que tienen reservas. ‘Hace un mes que estamos trabajando para este evento’, contó.