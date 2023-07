¿Cuál fue el rol de los esclavos en la lucha por la Independencia?

Llegados desde Angola, el Congo o guinea Ecuatorial para la explotación minera y agrícola, los africanos y posteriormente los afrodescendientes no solo fueron fundamentales para la economía en la región panamericana, sino también para las revoluciones y procesos independentistas de los nacientes estados nacionales, como el argentino. Para la historia, casi invisibles y folklorizados en los actos escolares, la comunidad negra lucha por recuperar su identidad y por el reconocimiento en su propia patria que los tiene olvidados.

“En la época de colonia y se los eliminaba mandándolos a los frentes de guerra como carne de cañón. En cruce de los Andes de San Martín, la mayor cantidad de soldados eran negros”, dijo la sanjuanina Leticia Rodríguez a Canal 13, quien es Coordinadora general de la VI Internacional Panafricanista Garveyistas Cimarrón y Coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino.

Soldado del regimiento de Pardos y Morenos

El Regimiento de Pardos y Morenos fue una unidad militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata que participó en la mayoría de las campañas militares de la Guerra de la Independencia Argentina hasta su disolución en 1816 a causa de la Batalla de Viluma. Estaba compuesto por soldados de las castas de mulatos libres y negros libertos.

No olvidó mencionar el reciente reconocimiento a Remedios del Valle, que formó parte de las filas de Manuiel Belgrano y lo acompañará en la nueva versión del billete de $500 argentino y hoy es considerada la madre de la patria.

En los sucesivos gobiernos hubo un plan de blanqueamiento, que se consolidó con el fomento de las migraciones principalmente de Europa, “se acentúa mucho en Argentina, este plan viene desde la época de Sarmiento, como Mitre como Urquiza y otros próceres más que tenemos en Argentina”.

“Dentro de diez años vamos a tener que ir a Brasil para ver negros”, dijo parafraseando a Sarmiento, ilustrando esta idea de exterminio. “Después lo plasma Urquiza en el artículo 25 de la Constitución nacional, en el primer parte del preámbulo: ‘la República Argentina fomentará la inmigración europea’”. Los también tuvo su correlato durante el gobierno de Perón con la llegada de alemanes nazis que escapaban de la Segunda Guerra Mundial.

Leticia Rodrìguez en Canal 13

Sacados de África y traídos por la trata trasatlántica a la Argentina, la Comunidad Panafricanista esta dispersa por diferentes partes del país, en un momento difícil para el autorreconocimiento, la organización y muchos precarizados laboralmente. “Argentina a nivel general, está en un proceso de reconocimiento. En San Juan te puedo decir que hay una colectividad segalesa en el departamento de Rawson hay una colectividad haitiana, hay hermanos de Nigeria, de Colombia y de Guinea ecuatorial”, dijo y finalizó, “es la gente que vemos vendiendo, no hay una un trabajo no hay un trabajo estable, como quizás no lo hay para muchos de los sanjuaninos, pero digamos puntualmente para para nuestra gente hay mucha discriminación”.