Uñac aseguró que no sería prudente que Orrego no participe en el presupuesto

Segundos después de salir del Tedeum del 9 de Julio que se realizó en Zonda, Sergio Uñac habló en exclusivo y en vivo con Canal 13. El gobernador se refirió a la ausencia del orregismo en el inicio del presupuesto calificándola de ‘razonable’, mientras que señaló que Marcelo Orrego debería participar del armado del presupuesto del 2024. ‘No sé qué poner para ellos’, precisó.

A pesar de sus declaraciones, el mandatario indicó que seguramente en los próximos días tendrán una reunión con el electo gobernador Marcelo Orrego. Luego, el pocitano volvió a remarcar: 'No sé qué poner yo que les pueda servir a ellos, y no sé qué no poner yo, que pueda perjudicar a ellos, así que me parece que en eso ya no sería prudente la no participación de ellos'. Incluso añadió: 'Quiénes vayan a ser las próximas autoridades en obras públicas, en deportes, en viviendas deberían participar en el armado del presupuesto’.

‘San Juan tiene 5.000 viviendas en construcción desde hace muchísimo tiempo, desde hace siete años. Si ellos piensan que estamos entregando barrios en estos seis meses que quedan, si eso no está presupuestado pasaremos de 5.000 a casi nada. Ahí el problema es que hay alguien que no recibirá viviendas, pero hay muchos que no van a tener trabajo en estas construcciones. Son más de 11 mil trabajadores de la construcción que tienen cifradas sus expectativas laborales en el desarrollo de la obra pública y privada', sostuvo Uñac

Además, el Gobernador precisó: 'Vamos a seguir poniendo todo a disposición, corresponde que sea así. Es lo que espera la propia provincia de San Juan, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ser absolutamente prudentes como continua esto desde el 10 de diciembre en adelante, no es algo que deba analizar yo, porque obviamente hay autoridades electas que son quiénes tienen que ir definiendo y marcando cual es el matiz, rumbo que le van a dar al próximo gobierno'

Sobre el festejo por el Día de la Independencia expresó: 'Contento de poderlo celebrar, de hacerlo en el interior de la provincia, de haber escuchado la homilía de Monseñor Gustavo Larrazábal. Por lo que estoy muy contento por este día patrio, día de festejo, de conmemoración de la República Argentina'.

Luego agregó: 'Es importante reconocer que nada comenzó con nosotros, nada debe terminar en este momento. Quizás sea un nuevo comenzar, un nuevo inicio, una nueva etapa para quienes pueden gobernar, para quienes pasaremos a ser parte de la oposición con conclusiones que debemos ir sacando todos, con reflexiones que deberemos ir haciendo cada uno desde el lugar que le ha tocado, entendiendo que nada empieza, ni nada termina, ni en el día de hoy, ni en este periodo'