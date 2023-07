Uñac sobre la FNS y la Vuelta a San Juan: 'ya no dependerá de mí si continúan'

El gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, habló con el móvil Canal 13 luego de salir del Tedeum del 9 de Julio que se realizó en Zonda, donde abordó diversos temas de interés. Durante su intervención, Uñac destacó lo pertinente al futuro de la Fiesta Nacional del Sol y de la Vuelta a San Juan.

De este modo, Sergio Uñac, reflexionó sobre su gestión y compartió sus perspectivas sobre el futuro de la provincia. En la misma línea, destacó los logros alcanzados durante su mandato. El gobernador reconoció que algunas de las decisiones tomadas durante su gobierno generaron polémica y críticas en su momento, pero señaló que ahora son valoradas por la mayoría de los ciudadanos. Hizo referencia a la Fiesta del Sol y la Vuelta de San Juan, eventos que en su momento fueron objeto de debate.

En referencia de la continuidad de los evento reconocidos en la provincia, explicó: "Lo bueno es que ya no va a depender de quién habla, así que yo he dejado un camino, una impronta, una estela de cosas que hemos generado, y bueno, es responsabilidad del próximo gobierno ver si las continúa o no". A ello sumó que esta dispuesto a compartir su experiencia y aconsejar al próximo gobernante, con el objetivo de evitar errores y seguir construyendo un San Juan próspero.

Cuando se le consultó sobre su papel como senador, Uñac aclaró que no forma parte del partido Juntos por el Cambio y que tienen diferencias ideológicas. Sin embargo, afirmó que su enfoque principal es el bienestar de la provincia y de los sanjuaninos, por encima de las diferencias políticas. Además, destacó la importancia de mantener los niveles de empleo en la provincia y asegurar que los ciudadanos no pasen de estar ocupados a desempleados.