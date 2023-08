Atención: suspendieron las clases en 3 departamentos de San Juan

Para este jueves estaba pronosticada la llegada del viento Zonda nuevamente a la provincia de San Juan. Esto efectivamente ocurrió, motivando a que se considere la suspensión de diversas actividades. En ese contexto, se hizo oficial que en Calingasta, Jáchal e Iglesia los estudiantes no tendrán clases.

Desde el comienzo de esta semana desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta meteorológica para San Juan. Se trataba frente a la llegada de intensas ráfagas de viento Zonda en esta jurisdicción. Este 10 de agosto comenzó con este fenómeno climático como protagonista, lo que llevó a las autoridades del Ministerio de Educación a tomar cartas en el asunto.

Por este motivo se determinó que no haya dictado de clases en ningún establecimiento educativo de Jáchal, Iglesia y Calingasta. El objetivo es evitar poner en riesgo no sólo al alumnado, sino también a los educadores y hasta al personal no docente.

Cabe destacar que desde el SMN habían reportado que el viento también llegaría a los municipios de Pocito, Rivadavia, Sarmiento y Ullum. Debido a esto existe la posibilidad de que la actividad no se suspenda únicamente en los tres departamentos mencionados anteriormente.