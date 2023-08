¿Cómo sigue Naira y su pareja luego de la explosión en Rawson?

Dos personas se vieron seriamente afectadas por una explosión ocurrida dentro de un pequeño departamento en Rawson. Se trata de una mujer trans y un hombre, los cuáles terminaron con múltiples quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Ambos se encuentran recuperándose en un hospital.

Los afectados son Naira Castillo y Federico Navarro quienes se encontraba en una vivienda situada sobre calle Alem, en el barrio San Luis, cuando ocurrió el estallido. Según el relato de algunos vecinos al móvil de Canal 13, fue la primera mencionada la que salió a la calle pidiendo auxilio cuando aún había fuego en su cuerpo.

Allí llegaron profesionales de la salud, quienes los ingresaron a ambos en el hospital Dr. Marcial Quiroga. Desde este centro asistencial confirmaron que Castillo se encuentra con el 40% de su cuerpo quemado, teniendo como zonas más afectadas su torso y su cara. Debido a esta situación, ella también terminó con sus vías respiratorias afectadas al haber inhalado humo caliente.

Por otro lado, Federico Navarro tiene el 30% de su cuerpo afectado con quemaduras, pero no se detalló en que zonas específicamente. Si bien todavía no se cumple ni 12 horas de que ambos fueron internados, lo positivo es que en este tiempo el cuadro de ambos no ha empeorado.