Explosivo festejo de la Libertad Avanza en su sede en San Juan

Luego de que se conocieran las primeras tendencias, se notó un ambiente de mucha felicidad entre los representantes de Javier Milei en San Juan. Directamente uno de los principales precandidatos habló ante la prensa y disparó duramente contra Juntos por el Cambio asegurando que les robaron votos durante toda la jornada electoral.

José Peluc, precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, habló desde el búnker rodeado de quienes lo acompañaron en las boletas este 13 de agosto. Desde ese lugar cargó contra Horacio Rodríguez Larreta, haciendo un tiro por elevación al propio Marcelo Orrego, futuro gobernador de San Juan.

'No podríamos tener éxito sin los fiscales generales y los de mesa. Nos robaron votos durante todo el día, al punto de que no nos quedan ni 500 votos en la sede. Se lo atribuyo a Juntos por el Cambio, a ese Larreta que vino a San Juan a pudrir la elección provincial y que no nos permitió tener más representantes porque lo único que hizo acá fueron macanas. Como rata que es, hoy no opina de San Juan porque salió tercero y se lo merece por ser una rata. Lo único que hace son cagadas en las elecciones', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Peluc aseguró que los miembros de JxC representan a la 'vieja política' y por ese motivo mantienen este tipo de prácticas. Sumado a esto, mencionó cuántos precandidatos pasarían a las próximas elecciones gracias al resultado que estarían consiguiendo en estas PASO.

'Con este resultado estaría entrando nuestra candidata al Parlasur, mi hermano Bruno Olivera como candidato a senador, también la Dra. Coria y quien les habla. Todos nosotros vamos actuar en defensa de los intereses de San Juan. Que se acaben los negocios de estos dos frentes que lo único que han hecho son negocios personales. No me interesa recibir ningún mensaje de felicitaciones de ellos porque eso me lo dio el pueblo en las urnas. Lo único que han hecho son cagadas, por eso la gente los está corriendo', sentenció.