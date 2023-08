Sanjuanino ejemplar: pese a su discapacidad, madrugó y fue a votar con emoción

Una de las historias que sin dudas deja esta elección se conoció a través de Canal 13. El móvil, apostado en la Escuela Cecilio Ávila, dialogó con Oscar Núñez, un sanjuanino que pese a su discapacidad física fue emocionado a votar.

En un papel traía anotado el número de orden y mesa en la que le toca votar. Y lo hizo acompañado de su esposa e hijo.

"Vengo a votar porque la democracia es lo más lindo que hay. Desde que arrancó la democracia, del primer día que voté en el año 82 y sigo votando", contó.

"Me encanta votar, la emoción que tengo porque la época de los militares la pasé bien pero quería que volviera la democracia en la Argentina", expresó.

También Oscar manifestó que "esta mañana me levanté a las 06:30. Mi señora me acompañó y el niño me está esperando para votar, estoy contento".

"La democracia es lo más lindo que hay en la Argentina, en todo el mundo", dijo previo a emitir su voto.



Mirá el video insertado al principio de la nota y conocé su historia.