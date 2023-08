COFEDEC reclamó a META por la falta de regulación de compra y venta

Este lunes, Daniel Pérez, presidente del COFEDEC (Consejo Federal del Consumo), visitó Tarde Trece y contó los detalles de la reunión que mantuvo el ente, con META, la compañía que nuclea Facebook, Twitter e Instagram a nivel mundial. Ya que, citaron a los magnates norteamericanos con el fin de pedirles que llevaran un registro de quienes compran y venden para evitar estafas y regular las compras y ventas de la Región.

"Muchas veces, compramos y vendemos sin problemas en Market Place. Pero a veces sucede que, compran y el producto no llega, o llega otro producto que no era o llega en mal estado. Es por eso que, desde la defensa del consumidor decidimos contactar a estas empresas para prevenir nuevos problemas", expresó el director.

Pérez destacó que, cuando se multiplicaron las denuncias por estafas en redes sociales, como Market Place, ellos se determinaron a iniciar un trabajo de investigación para dar con los responsables en Argentina. Ya que, ellos no cuentan con oficinas físicas en el territorio. Después de un tiempo, lograron contactarse con ellos y pactaron una reunión, en la que expresaron su descontento por la falta de regulaciones en cuanto a la compra y venta de productos.

En la mencionada reunión, estuvieron presentes cinco personas de la compañía META, tanto de forma presencial, como virtual a través de la plataforma ZOOM. En el lugar, las autoridades de COFEDEC, plantearon los inconvenientes que habían en Argentina, entre ellos que no había un registro de personas que ingresan para vender y comprar y que no se sabía cómo poder controlar esto. Y les comunicaron que, en asamblea, habían decidido que de no tener respuestas favorables harían una campaña para que los consumidores argentinos, no compraran en las plataformas Facebook, entre otras. Entonces, los representantes de META quedaron de responderles en un plazo de veinte días.