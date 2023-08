Gioja: 'Estamos esperando que quien salió primero nos convoque'

Luego de que las cifras oficiales enviadas por Nación confirmaran que Sergio Uñac ganó la interna del Partido Justicialista en San Juan, José Luis Gioja reconoció la derrota de la sub agrupación que representa. En ese sentido señaló que están esperando ser convocados por el ganador del comicio.

José Luis Gioja, diputado nacional, habló en rueda de prensa luego de que se conocieran los resultados luego que se avanzara considerablemente con el escrutinio de las mesas. En ese contexto manifestó que están esperando la convocatoria por parte de los candidatos que se impusieron en el acto eleccionario.

'Somos parte de este frente Unión por la Patria y nuestra obligación es trabajar para que hagamos una buena elección. Estamos esperando que el que salió primero convoque, porque eso es lo que tiene que hacer. Nosotros humildemente vamos a responder y trabajar para que nuestros ideales sean los que se impongan. Todo es posible en esta actividad, hay que ser siempre sincero y humilde diciendo la verdad sin esconder nada', expresó.

Seguidamente, manifestó que nuevamente tendrán que tomarse el tiempo para reflexionar y estudiar que fue lo que no captaron del deseo de los ciudadanos, para volver a conseguir un resultado adverso.

'Vamos a estar al servicio de San Juan y del país, la celeste y blanca es nuestra bandera. Somos un pedazo de una estructura importante que es el Frente por la Patria y estamos decididos a trabajar mucho. No hace falta sólo una voluntad sino dos, tres o cuatro. Estamos esperando que todas esas voluntades se vayan alineando. Esto nos obliga a reflexionar. El soberano es el que decide, en algo tenemos que haber no entendido o no interpretado. Esa es la reflexión y la autocrítica que tenemos que hacer para acompañar siempre la voluntad de nuestro pueblo', sentenció.