Los porqués del batacazo de Milei en las PASO, según un profesional

Javier Milei fue el candidato más votado en las PASO, gracias a que el 30.4% de los votantes lo eligieron. Este resultado generó sorpresa en analistas políticos, encuestadoras y hasta la misma sociedad. A raíz del batacazo del líder de La Libertad Avanza, el politólogo Álvaro Olmedo charló con Tarde Trece, desmenuzando de algún modo, ‘los porqués’ de este resultado del domingo 13 de agosto.

En primer lugar, el profesional explicó que el fenómeno Milei no se puede explicarse con una sola causa. Sino que esta clase de fenómenos de carácter cultural, social y político, están impregnado de una multiplicidad de causas o razones.

Una de las primeras razones que expuso Olmedo fue la descalificación constante de los medios de comunicación al Estado o cualquier forma de orden. ‘Esto se ha visto muy claramente en la pandemia, y lo que hace Javier Milei es expresar un discurso antisitémico contra la casta política, expresando algo distinto. Él se ha cansado de decir, que no se puede cambiar si están siempre los mismos, generando bronca’, analizó.

Otro de los porqués tiene que ver con la incapacidad de dar respuestas de parte del Estado a demandas al electorado. Como por ejemplo la inflación, inseguridad, salario real que no han podido mejorar. 'El electorado más allá de las sensaciones tiene una sensación de hartazgos de no credibilidad, de esto no puede seguir así, por lo cual voy a votar al más antisitemico que esté más en contra de todo esto que me está pasando'

En cuanto a la preferencia de los jóvenes para con el líder liberal, el politólogo planteo que muchos jóvenes que lo votan, lo hacen aún sin estar de acuerdo con muchas de las propuestas fuertes que lo distinguen de las otras dos fuerzas políticas con las que competirá en las Generales. ‘No están de acuerdo con el arancelamiento de la educación, con la venta de órganos, con la portación de armas, con ponerle una bomba al Banco Central de la República Argentina. Acá solamente hay un voto bronca y puede darse un voto ideologizado. Es decir, los jóvenes van descubriendo una ideología y se va adhiriendo a lo que dice Mieli', cerró.