Comerciantes de Rawson evalúan cerrar hasta tener un panorama más claro con los precios

La fuerte devaluación que sufrió el país post PASO, los comerciantes sanjuaninos están en jaque por los cambiantes y dinámicos cambios de precios. En el segundo día de esta caótica situación, el titular de la Cámara de Comercio de Rawson, Gatón Villordo contó en Tarde Trece que muchos de los comerciantes del departamento evalúan jornada a jornada si abren o mantienen cerrados sus locales.

Tras calificar de ‘muy triste’ a la situación que les toca vivir por la fuerte suba del dólar, el comerciante contó que no sabe si abrir el miércoles, puesto que en estos dos últimos días perdió dinero, ya que poco fue lo que pudo vender por falta de precios, y de igual modo tuvo que pagarles a sus empleados y tendrá que pagar el alquiler.

Villordo detalló que la situación es complicada porque les llega mercadería con precio actualizado entre un 20 y un 23% más, pero con la advertencia de sus proveedores de que cambiarían de un día a otro, atados a la suba vertiginosa de la divisa norteamericana. Por lo que no saben a qué precio remarcar los nuevos productos que les van llegando.

Otro de las variables de este problema, es que no pueden comprar, puesto que no tienen lista de precios. ‘Si remarcamos a un 20 o 23% que nos pasaron no vendemos, si no abrimos los negocios perdemos plata, si abrimos perdemos plata, y tampoco sabemos cuándo vamos a reponer el stock.

'Sinceramente lo que estamos viviendo los comerciantes es muy difícil', sostuvo Villordo. Luego agregó: 'Tenemos un producto y sabemos que está saliendo un 23% más, y el problema es que no sabemos si mañana va a valer un 50% más. Es un problema de todo el comercio, y se debe a la falta de lista de precios’.

El comerciante rawsino pidió precisiones o una respuesta de parte del Gobierno Nacional, y en específico del Ministro de Economía. 'La gente está muy confundida y no saben que están matando a un sector importante, que les da trabajo a muchas personas', expresó.