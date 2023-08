Dejaron San Juan y se la rebuscan en España tocando en bares y hasta en la calle

En San Juan ya tienen un nombre conocido. Tocaron en varias ediciones de la Fiesta Nacional del Sol y hasta formaron parte del grupo que teloneó a Babasónicos en febrero pasado. Ahora, dejaron la provincia con varios objetivos, entre ellos, crecer como artistas. Ellos son Florencia Carmona y Kevin Portillo, dos músicos sanjuaninos que se la rebuscan en España tocando en bares y hasta en la calle.

En mayo pasado, Florencia y Kevin partieron rumbo a España. “Tuvimos la oportunidad de venirnos. No nos ataba nada en San Juan y decidimos probar algo nuevo. No teníamos nada fijo en Argentina y sentimos que era el momento de hacerlo”, dijo Florencia y comentaron que llegaron a Europa con Visa de Estudiantes y que eso les permite trabajar. Sobre el destino, comentó que eligieron Alicante “porque por lo que habíamos averiguado, el costo de vida es bastante bajo y lo hemos comprobado”.

Antes de partir rumbo a España, Florencia y Kevin hicieron un video para mostrar lo que hacen y así poder abrirse puertas. Así, fue que empezaron a mostrar su arte en plazas y hasta en la playa, hasta que finalmente les llegó el turno de hacer presentaciones más formales. “Estamos tocando en Alicante, con intenciones de hacer música donde más se pueda. De a poco se fueron abriéndolos bares. Nos falta un montón, porque muchas personas no nos conocen, pero igual tenemos fechas casi todos los fines de semana. Es una muy linda experiencia”, agregó Florencia.

Además, de crecer profesionalmente y disfrutar de la aventura, comentaron que decidieron mostrar su experiencia a través de la música. “Por eso abrimos el canal Instagram @carmona.portillo donde vamos contando por dónde estamos, subimos canciones y las fechas que vamos teniendo”, agregó y dijo que si bien están muy felices, extrañan mucho la familia, los amigos y algunas costumbres sanjuaninas.

“Hay también algunas cosas que no extrañamos. Acá podés caminar tranquila por las calles y el sueldo mínimo te alcanza. Esas cosas están muy bien acá, y queríamos venir a ver si era verdad o era una exageración. Siento también que no hay que romantizar la emigración, ya que es un proceso muy duro. No imposible, pero no color de rosa”, resaltó la joven sanjuanina, y dijo que visitaron y tocaron en Italia y que en Alicante se encontraron con muchos argentinos que fueron a probar suerte igual que ellos.