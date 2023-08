Luego de las PASO, este martes llevó adelante su nueva columna en Banda Ancha el psicólogo Raúl Ontiveros. En su análisis se refirió a la incertidumbre: lo que no sabemos y lo que decidimos no saber.

"¿Viste el fenómeno deja vú?, ¿esto ya lo vi?, ¿realmente no sabemos lo que va a pasar?, ¿realmente no sabemos que en salud mental se nos viene una avalancha de situaciones muy lamentables, realmente no sabemos?", dijo Ontiveros.

"Hay un punto en general donde uno tiene que tomar el volante y dejar de ser el pasajero de atrás, y decir 'no sé si este loquito nos va a chocar o no' y fijate cuántas opciones tiene, bajarse o tomar el volante, pro hay algunas situaciones donde, más difícil, otras más arriesgadas, otras con más valentía, pero hay situaciones donde la obtención del bienestar, felicidad, estabilidad, del tipo que sea, emocional; tarde o temprano tiene que ver con tomar el control de la vida", explicó.

Noticias Relacionadas Estrés: del sano mecanismo de adaptación al problema crónico que puede enfermar



"Lo opuesto (a la incertidumbre) es la seguridad, la certeza", dijo Ontiveros.

"La incertidumbre se ahoga en la claridad. Cuando alguien nos dice 'va a pasar tal cosa', pero no porque lo digo yo si no porque ya pasó 20 veces, la 21 va a pasar igual; entonces bueno eso se contrapone, choca, con la propia negación, la 'venda'", analizó.

Mirá el video insertado al principio de la nota con el análisis completo.