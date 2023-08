Un mini violinista que sigue los pasos de su papá

Juan Bautista Caballero nació escuchando el violín, pues su papá es músico profesional. Hasta hace 4 años, no sabía cómo se tocaba ese instrumento, pero siempre que su padre estudiaba, él lo imitaba tocando con palito, como si fuera un músico de trayectoria. Ahora, con 11 años es uno de los mini violinistas que estudia en la Escuela de Música. En una entrevista con Banda Ancha, que se realizó en la previa del Día de las Infancias, el niño que sigue los pasos de su papá, dijo que sueña tocar con él en un concierto.

A los 7 años, su abuela materna lo ayudó a que empezara a trabajar para cumplir su sueño: le regaló su primer violín. Desde ese momento Juan Bautista no paró más. “Mi abuela siempre me ayudó con lo que quería. Ella siempre buscaba algo para que lo pueda tener”, dijo recordando ese regalo, que jamás olvidará.

“Muchas veces vi a mi papa y me daba ganas tocar el instrumento. Parte de mi familia son músicos. Y, a mí no se me hizo tan difícil aprender a tocar el violín. Se me hizo fácil entender lo que me explicaban en la escuela, por mi papá”, comentó el pequeño músico y dijo entre risas, que cuando estudia dentro de su casa muchas veces su padre lo corrige y que eso a él le gusta.

Con sencillez, un poco de timidez, pero hablando con mucha fortaleza sobre lo que más lo apasiona, Juan Bautista dijo que ser músico de orquesta es lo que anhela y que para eso trabaja mucho. A la vez, demostrando el amor que siente por su papá, a quién indiscutiblemente admira, dijo que otro de sus sueños es poder tocar juntos. “Sueño con tocar con mi papa en la orquesta, en un concierto. Siempre mue gustó hacer esto y ver a mi papá me incentivó más”, concluyó el pequeño. Mientras que su papá, Juan Carlos Caballero, que tiene 39 años dijo que para él también sería un honor por poder hacer un concierto juntos.

“Mi suegra fue el que los incentivó, porque yo no quería meterme. Trato de que sean felices –Bautista y su hermano- y si es con la música mejo·, agregó y resaltó que sintió mucha alegría cuando su hijo le dijo que quería estudiar violín. Hizo el cursillo, ingresó y ahora es parte de la escuela como aluno regular. También hace guitarra”, concluyó el papá que definió a su hijo como estudioso.