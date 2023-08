Buscaba otra forma de vivir, comenzó a viajar en bicicleta por el país y ahora visita la provincia

Cuando habla no puede disimular la emoción que siente de saber que cada vez está más cerca de concretar su sueño: recorrer el país en bicicleta. Él es Federico Pikin Martínez, que tiene 35 años y que comenzó en diciembre de 2020 a pedalear. Ahora está conociendo San Juan, habló con Canal 13 para contar su historia. Dijo que los paisajes sanjuaninos lo enamoraron.

La muerte de un amigo, en 2020, lo marcó a fuego. Mientras hacía un viaje corto en bicicleta, se enteró de que su compañero de vida había tenido un fatal accidente de tránsito. Se replanteó su vida y decidió emprender este viaje. Es por esto que su aventura se llama Otra Forma de Vivir.

Federico comentó que salió desde General Las Heras, provincia de Buenos Aires, el 12 de diciembre de 2020 y desde ahí no paró más. “En medio de la pandemia habilitaron permisos para hacer turismo y ahí comencé”, dijo y comentó que cuando llegó a San Juan completó los 19.000 kilómetros recorridos. “Me quedan 4 provincias por recorrer. Mendoza, Neuquén, San Luis y Córdoba”, dijo y comentó que calcula que en total harán unos 24.000 kilómetros.

“Desde que entré a San Juan me encantó. Vi muchos paisajes hermosos, pero los colores que me encontré al entrar a esta provincia son únicos. Entré por Huaco y también fui por Cuesta del Viento”, dijo y comentó que actualmente está en Las Flores y que en unos días recorrerá la ciudad. “De ahí me iré a Calingasta para pasar a Mendoza por Uspallata”, agregó.

Sobre su vida antes del viaje y cómo hace actualmente para subsistir económicamente, comentó que trabajó durante 13 años en una fábrica de golosinas y que ahora hace changas, vende postales y obtiene ingresos gracias un canal de Youtube (https://www.youtube.com/c/Otraformadevivir). Dijo que lleva una vida muy austera y que en su bicicleta viaja con su casa a cuesta. “Viajo con la carpa y hasta con cocina, porque necesito hacerme la comida”, dijo y comentó que, en las diferentes provincias, incluido San Juan, muchos vecinos le prestaron el patio de sus casas para que se hospede en su carpa.

Admitiendo que no extraña nada de su vida anterior al viaje, Federico dijo que en estos 32 meses una sola vez volvió a su pueblo natal. “Esta por ser el cumpleaños de mi mamá y me encontraba volviendo de Usuhaia. Llegué en bicicleta de sorpresa y después seguí para el litoral. Lo único que extraño son algunas comidas en familia”, dijo y agregó que en el camino encontró muchísimas personas solidarias que lo ayudaron y que hasta lo dejaron hospedarse dentro de sus viviendas.