Elien, el bomberito de Chimbas que da ejemplo de heroísmo

Elien es un niño de Chimbas que sueña con convertirse en un héroe. Forma parte del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimbas y compartió su historia con motivo del Día de la Infancia, que se celebra el próximo domingo 20 de agosto.

El pequeño Elien explicó que su interés por el cuartel de bomberos surgió debido a que su hermano es bombero. "Así que me gustó, y pensé en probarlo. Me quedé porque me gustó", afirmó. Cuando se le preguntó qué es lo que más le atrae de ser bombero, respondió: "Estar ahí por si hay un incendio, por si hay que ayudar a alguien. Aunque soy cadete y aún no participo en incendios, me gusta la idea de salvar vidas".

Elien lleva seis meses prestando servicio en el cuartel. "Me gustaba ayudar, y mi hermano me brindó apoyo. Ahora estoy aquí", confesó, destacando que su familia respalda su elección y pasión. "Me siento bien y tranquilo, sabiendo que en el futuro lo haré", detalló. Añadió que su deseo es ser bombero, motivado por su anhelo de contribuir a salvar a la población. A pesar de tener 14 años, cuenta con el pleno apoyo de sus padres, así como de sus hermanos que también forman parte del equipo.

Además, Elien comentó que hay más niños que son parte del cuartel y que siempre están atentos cuando suena la alarma. "Yo solo voy los sábados, pero es algo hermoso", agregó.