Fuerte testimonio: 'Se me vino el mundo abajo', dijo la señorita denunciada por abuso

En junio pasado, Yamila Rodríguez, una docente de nivel inicial quedó envuelta en una polémica. Papás de sus alumnos, del ENI 76, la denunciaron por supuesto abuso contra los menores. Finalmente, luego de que los chicos fueran entrevistados, el caso fue desestimado y Yamila habló para contar su versión de los hechos. En una entrevista con Banda Ancha, dijo que vivió meses muy duros. “"Se me vino el mundo abajo", dijo y agregó que demandará a las 5 madres que la denunciaron.

Con la voz entrecortada, pero demostrando mucha entereza, Yamila comentó cómo vivió el proceso. Dijo que se enteró por los directivos de la escuela y que posteriormente fue notificada por la Justicia. Que recibió mucho apoyo de su familia y que ellos siempre creyeron en su inocencia y que hasta recibió mensajes de apoyo de algunos padres.

“Yo no acompaño a los niños al baño. Hay una DAI en la sala y ellos van solitos. Cuando van a lavarse las manos les coloco el jabón, en la sala y van solitos al baño”, dijo y comentó que cuando supo de las denuncias pensó que todo “era una locura”.

“La manera que tienen los papas de indagar a los chicos no es la correcta. Siempre tienden a preguntar, repreguntar y siguen preguntando. Paran de preguntar cuando el niño cambia la repuesta. Hay una nena que fonoaudiológicamente no está madura para decir todo lo que la mama denuncia. Ahí había contradicciones”, dijo y comentó que hubo momentos en los que no podía parar de llorar.

Sobre su futuro, Yamila dijo que no quiere hablar con las familias y que piensa que esto no quede en la nada. “La siguiente instancia que me queda es demandar por injurias, calumnias, perjuicios”, dijo y comentó que lo hará contra las 5 demandantes.

“Esto fue denuncias y palabras de las madres. Los chicos no tienen nada que ver. Ellos en las declaraciones no citan nada de lo que citaron las mamas en las denuncias. No sé con qué motivo lo hicieron, pero me corresponde a mi tratara de que no pase de nuevo. No es que las palabras se las lleva el viento, uno tiene que hacerse cargo. Y si calumniás, también te tenés que hacer cargo”, agregó y dijo que está esperando el OK de Educación para volver a trabajar, pero aclaró que al ENI 76 no volverá.