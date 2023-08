Otra vez un cruce de la RN40 fue escenario de un espectacular choque entre dos autos

Este miércoles en la tarde, la Ruta Nacional 40 fue otra vez escenario de un fuerte siniestro vial. En esta oportunidad ocurrió en el cruce con calle 9 y los involucrados fueron dos autos. Según pudo saber Diario 13, un hombre a bordo de un Renault 12 cruzaba la autovía nacional de este a oeste por calle 9, cuando fue impactado de atrás por un Peugeot 408 que viajaba de norte a sur por la RN. Producto del golpe el Renault dio dos trompos y terminó en el medio de la calzada.

Pese a lo espectacular del siniestro vial, los conductores de ambos vehículos, resultaron ilesos, con apenas unos golpes menores propios del episodio. Lo llamativo es que, de milagro, no intervinieron más vehículos ya que en esa zona funciona una estación de servicios, además del fluido tránsito diario que hay en el lugar.

Respecto del motivo del siniestro vial, la Policía investiga si el sol fue uno de los factores que impidió a algunos de los dos conductores no ver al otro, ya que por la hora, la brillante estrella se empieza a poner y eso dificulta la visibilidad. Otro factor a determinar es si el Renault no respetó la leyes de tránsito o fue el Peugeot que pese a verlo cruzar la ruta no bajó la velocidad.