Un investigador sanjuanino le contestó a Milei sobre sus declaraciones de cerrar el CONICET

Este miércoles, Canal 13 visitó la Facultad de Ciencias Sociales y entrevistó al investigador Víctor Argañaraz, quien contestó a los dichos de Javier Milei acerca del ente de investigación nacional. Ya que el candidato a presidente, mencionó la posibilidad de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, si resulta electo. "Creo que hay que defender la ciencia pública y que hay que abrirla, aún más no cerrarla, me parece que es momento de ir creciendo y generando más derechos y más oportunidades de inclusión", expresó el investigador.

El investigador se refirió a los logros que a sumado el CONICET, defendiendo a la ciencia pública y abogando por su apertura y crecimiento. Además, mencionó que históricamente, los investigadores han sido reconocidos internacionalmente y han realizado publicaciones prestigiosas con repercusiones en la sociedad y cultura.

"El Comité existe desde 1958 y siempre ha tenido una política de desarrollo científico, tecnológico, de innovación y ha apuntalado la soberanía nacional. De hecho, es uno de los organismos más prestigiosos a nivel internacional, está entre los 70 mejores organismos científicos a nivel del mundo en un ranking de más de 1700 organismos. Y la gran mayoría de sus investigadores, becarios y técnicos, más de 30.000 en todo el país, tenemos publicaciones muy prestigiosas, en las revistas más destacadas de todo el mundo", indicó Argañaraz.

"Privatizar el CONICET provocaría una fuga de cerebros, ya se hizo y nos salió caro"

Él entrevistado, remarcó que atacar al CONICET es achicar al Estado y quitarle posibilidades. Además, aseguró que si hay privatización, los científicos mas destacados del país, se irán de Argentina.

"El impacto de las investigaciones que hace CONICET es en todos los ámbitos de la sociedad. Y lo que se dice de fondo cuando se busca achicarla es, vamos a depender de producciones científicas que vienen del exterior o de otros países. Esto provoca una 'fuga de cerebros', es decir que profesionales de los más calificados de nuestro país se vayan hacia otros lados, implica traer desde afuera, importar de otros países las producciones científicas que se vienen generando acá y perder la soberanía nacional", dijo el especialista.

En medio de la entrevista, Argañaraz, también planteó que el Estado tiene que ser más amplio, más global, tiene que ser más grande e inclusivo. Y aclaró que el CONICET es un organismo científico súper abierto, en que las personas que lo integran se van formando durante varios años. Por lo que facilita, que este principio de inclusión se cumpla.

Además, el investigador indicó que el ente de investigación, no trabaja hacia adentro, ni solo hacia el Estado, sino que contribuye en distintas áreas y en distintos organismos, estatales y no estatales. Pero sin el Estado y sin la ayuda o el sostenimiento público, personas que vienen incluso de sectores vulnerables y que hoy son destacados científicos en distintas áreas, y con muchísimo mérito y empeño, no podrían llegar.

"Proponer cerrarlo o privatizarlo, provoca un efecto totalmente regresivo y contraproducente. No es la primera vez igual en la historia argentina que se ataca a la ciencia o que se busca achicarla o privatizarla. Ya hemos vivido estas historias en la etapa de las dictaduras militares y también en otros gobiernos de corte neoliberal. Y el efecto es totalmente dañino", señaló el investigador.