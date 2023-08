Los votos juveniles a Milei: 'Deberíamos cuestionarnos para qué lo votaron'

Después de las elecciones del pasado domingo, surgieron varios interrogantes sobre los resultados, especialmente la sorpresa que representó el surgimiento de Javier Milei. En este contexto, Diario 13 sostuvo una conversación con Lorena Bottero, quien lleva más de 17 años como docente y es una experta en neurociencia aplicada a la educación. Ella compartió su análisis acerca de lo que llevó a muchos jóvenes a votar por el líder de Libertad Avanza.

Lorena señaló: "Si me preguntan por mi opinión sobre la votación de los jóvenes a Milei, no realizaré ningún análisis de índole político o económico. Aunque ya tenga una opinión formada, creo que hay expertos que pueden abordar esos aspectos de manera adecuada. Por mi profesión, he estado en contacto con muchos adolescentes durante 17 años como docente y neuropsicoeducadora. En lugar de preguntarnos tanto por qué votaron a Milei, deberíamos cuestionarnos para qué lo votaron". En ese sentido, destacó que surgen muchas incógnitas, una de las cuales es: ¿Qué mensaje están intentando transmitirnos los jóvenes a nosotros, los adultos? Por lo tanto, mencionó: "Ese es el mayor reto que enfrentamos. Y creo que, al repensarnos como adultos, surge la oportunidad de plantearnos preguntas poderosas".

Lorena Bottero

.

“¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos diciendo? Porque muchas veces escuchamos decir que los jóvenes están desmotivados, agresivos, que no encuentran esperanzas. ¿Y nosotros los adultos?”, dijo la especialista a este medio. Por lo que aludió que “creo que debemos correr el foco en los jóvenes para primero ponerlos en los adultos, porque somos ni más ni menos que sus referentes”.

En este sentido, dejó claro que hay un dato muy importante: “es entender que los adolescentes tienen su cerebro en construcción, en formación, y que muchas veces lo emocional le gana lo racional. Y ahí también debemos estar los adultos para acompañar, para ayudar en el análisis crítico, para que ellos puedan tomar decisiones pensadas y razonadas”. A lo que sumó “creo que hoy en día que se habló tanto de los jóvenes y del por qué tomaron esa decisión, creo que deberíamos pensarnos qué pasa con nosotros los adultos. Y ahí encontraríamos un montón de respuestas”.