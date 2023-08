Por la devaluación, los medicamentos subieron 22 al 25% de golpe

Después de la devaluación oficial del pasado lunes, en el orden del 22% en los medicamentos, nacieron muchas versiones acerca de remarcaciones, falta de stock, no reposición y, finalmente, un corte arbitrario para algunas obras sociales. En este marco, el titular de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Carlos Otto charló con Banda Ancha para dar un panorama de la situación actual.

Desde el lunes y el martes, hubo una lluvia de actualizaciones de precios en el sistema de gestión de farmacias. La variación, según Otto fue de entre el 22% y el 25%, dependiendo del producto y laboratorio. A la vez, añadió que no han detectado problemas en el stock y entrega de medicamentos.

Este panorama se da tras la devaluación, cuando las farmacias recibieron una actualización de parte de los proveedores de los laboratorios. Por lo que ahora, los argentinos que vayan a comprar sus medicamentos verán una diferencia notable en sus montos.

“Si hay algún tipo de inconveniente cuando uno quería hacer un pedido especial, alguna cosa que sale de los parámetros normales de compra. Ahí sí había alguna suspensión y por lo general a veces en el mercado hay ofertas o condiciones especiales de compra. Esas sí se suspendieron automáticamente”, expresó Otto. En este sentido, declaró que este jueves habrá una reunión con PAMI a los efectos de analizar la cuestión.

“El tema más complejo con PAMI es que PAMI tiene un precio que es fijado por el mismo PAMI, digamos”, aludió. En este marco, dijo: “entre la farmacia, la industria farmacéutica, se compensa esa diferencia en atención a lo que significa el PAMI, lo que significa los jubilados y la cantidad de ventas y de afiliados que tiene. Pero ese, digamos, es un precio que tiene un mecanismo de actualización que hace que nos refleje un cambio de 25 por ciento”.

Noticias Relacionadas Por la devaluación, en 24 horas hubo terribles aumentos en los alimentos

Según Otto, ya hubo una reunión de PAMI con la industria, “ha estado haciendo su cálculo y hoy se junta con nosotros para ver y acercar posiciones y resolver esta cuestión”. Además, aludió que con obras sociales sindicales hay otro problema, ya que el cobro de la venta lo tienen a los 75 días, por lo que no cubren los precios según dicta la inflación. Lo que se le dificulta a la hora de reponer.

“ Por la inflación, he perdido y se me ha quebrado el stock y he tenido una pérdida del 25% de mi patrimonio, es lo que se está tratando de conversar”, mencionó. Del mismo modo, dijo: “Seguramente la semana del 28, esa semana va a ser donde se va a empezar a generar la sorpresa y seguramente va a haber alguna novedad”. “En nuestro sistema se actualiza el precio y lo que costaba 100 ahora pasó a costar 125. Entonces, digamos, la farmacia no tiene mayor responsabilidad en esto”, detalló.