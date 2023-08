Días complicados: consejos de una psicóloga para cuidar la salud mental

En tiempos de cambios y desafíos, la salud mental se convierte en un recurso invaluable para enfrentar las transformaciones que la sociedad experimenta. En una entrevista exclusiva con Diario 13, la reconocida psicóloga Silvina Zecler compartió su perspectiva sobre un tema que resuena en la mente de muchos: cómo navegar de manera saludable y constructiva a través de la situación postelectoral en el país.

Las elecciones suelen generar una serie de emociones intensas y a menudo encontradas en la población. La incertidumbre, la ansiedad y el estrés son sentimientos que pueden intensificarse en estos momentos de cambio político. Ante este panorama, Zecler se erige como una voz autorizada para ofrecer orientación sobre cómo transitar de la mejor manera esta etapa Ella indicó en este medio “En principio lo más importante para cuidar nuestra salud mental y física es tratar de en lo posible mantener la calma y no desesperar, no tomar decisiones apresuradas, impulsivamente pensando que no hay un mañana”.

En la misma línea, la profesional de la salud mental sugirió: "Suele ser muy útil recurrir a lo que los psicólogos llamamos el principio de realidad. Saber que la situación es muy compleja y llena de una incertidumbre tremenda es lo que más angustia al ser humano”. En la misma línea detalló que el “no poder controlar, no poder saber qué va a pasar, la subida de precios, la falta de productos de todo tipo”, afecta gravemente. “Sin embargo, el principio de realidad nos recuerda que ya hemos pasado por situaciones muy difíciles y complejas en este país y hemos logrado salir adelante. Algunos salieron más fortalecidos, otros quedaron muy dañados”.

Por este motivo aseguró: “no debemos perder de vista que debemos preservarnos. Como siempre digo, es como la mascarilla en el avión: primero asegúrate de tener oxígeno tú para luego ayudar a los demás. Preservarnos implica no desesperarnos, y si nos sentimos muy alterados, buscar formas de calmarnos, ya que nuestro estado alterado afecta nuestro entorno, trabajo, familia, vínculos y la capacidad de tomar decisiones informadas".

La psicóloga argentina recomendó: “siempre está bueno acudir a un profesional si sentimos que estamos muy desbordados o que estamos teniendo síntomas físicos que no podemos manejar. Es un muy buen camino para calmar la angustia, la ansiedad, los miedos que nos aquejan hoy día”.

“Otro consejo útil es tratar de no estar pensando todo el tiempo en lo mismo y si esto nos viene todo el tiempo a la cabeza, intentar ir a caminar, ir a correr, juntarse con alguien para hacer alguna actividad que nos saque de la rutina”, indicó Silvina Zecler. Por este motivo expresó que las actividades no deben ser necesariamente costosas, “ir a caminar, correr, hacer gimnasia, respirar, meditar, también ayuda mucho para calmar la ansiedad”, subrayó.

El consejo de la psicóloga resalta la importancia de enfrentar la incertidumbre y el caos con un enfoque realista y recordando las adversidades pasadas que se han superado. También hace hincapié en la necesidad de cuidar nuestra salud mental y emocional, lo cual no solo beneficia a nosotros mismos, sino que también tiene un efecto positivo en nuestras relaciones y decisiones.