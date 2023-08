Dos nuevos sismos sorprendieron a los sanjuaninos, ¿los sentiste?

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica dio a conocer, mediante su página web de dos movimientos telúricos. Los mismo fueron en las últimas horas del jueves en San Juan.

El sismo fue a las 22:07. El epicentro se ubicó 31 km al SE de San Juan; 137 km al N de Mendoza; 8 km al S de Caucete, precisaron. El mismo alcanzó una Magnitud de 3° en la Escala de Richter y fue a 18 km de profundidad

La Intensidad, en la Escala Mercalli Modificada, fue de II a III, sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios, en Caucete, Ciudad de San Juan, Villa Santa Rosa, zonas aledañas.

A los tres minutos ocurrió otro. Concretamente a las 22:10, fue el segundo. Este fue a 121 km al NO de Mendoza; 148 km al SO de San Juan; 66 km al NO de Uspallata. En este caso, alcanzó los 3,3° grados y su profundidad fue de 118 km.