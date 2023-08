Fuego cruzado en la conducción de UDAP: ahora habrá una comisión veedora para los mandatos escolares

Luego de comentar que Hacienda espera hasta el martes 22 de agosto, una respuesta oficial de UDAP a la propuesta realizada, la secretaria general de la Unión de Docentes Agremiados Provinciales, Patricia Quiroga comentó que están viendo la posibilidad de que haya una comisión veedora para los mandatos escolares, pues en unas reuniones anteriores vivieron momentos de mucha tensión entre los afiliados y algunos otros docentes encargados de la conducción de UDAP.

“En una paritaria anterior tuvimos que llevar si aceptábamos o no la propuesta. Nosotros rechazamos porque la totalidad –de las bases- nos había colocado que no aceptaban. Pero, mi adjunto me comunicó que los afiliados sí aceptaban”, dijo y comentó que ahí empezaron a desarrollarse las cosas de una manera muy extraña.

“Vinimos al plenario y les comentamos que había una propuesta. Leímos el acta, tres veces, y en este párrafo decía que los afiliados sí aceptaban, pero igual rechazábamos la propuesta y veníamos con otra nueva. En el plenario se votó que se tuviera en cuenta la voz de los afiliados, ganó esa propuesta”, dijo comento que también se votó si aceptaban o rechazaban la propuesto. “Ganó aceptar”, comentó que tras esa reunión, luego de varias horas, la secretaria general le dijo que estaba equivocada y que los afiliados no habían aceptado.

“Cuando llegué a la paritaria no podía aceptar. La verdad que no sé qué sucedió”, comentó y agregó que pidió que se investigue y se sancione a los responsables. A la vez, reiteró que pedirán que haya una veedora para que no vuelva a ocurrir.