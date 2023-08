La creativa idea de una emprendedora, que unió dos muñecas en una

Canal 13 dialogó con Andrea, una emprendedora sanjuanina que se dedica a hacer artesanías. Ella, pensó en una alternativa para agasajar a las pequeñas del hogar y creó una nueva versión de amigurumis.

En la entrevista, la trabajadora mostró un modelo innovador de muñecas, que condensa dos muñecas en una. La entrevistada dijo que, el proyecto surgió porque es una mujer a la que le gusta crear basada en su imaginación. "Soy una persona que le gusta dejar volar mucho la imaginación. Y por ahí me tienen que parar porque si no, ahora me está maquinando en mi cabeza cómo hacer la princesa del sapo", expresó Andrea.

Por otro lado, Andrea dijo que en el local de emprendedores tienen muchos productos para ofrecer, que son muy variados. Además, poseen costos variados y económicos para que los chicos puedan jugar.

Dia de las Infancias: Hilar San Juan abrirá incluso el domingo para quienes compren el regalo sobre la hora.

Sobre Hilar San Juan, Andrea contó que el local estará abierto desde 9 a 18 horas el sábado y el domingo. Y resaltó que en el lugar, las personas encontrarán tejidos y productos de madera fabricados por emprendedores.