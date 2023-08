UPCN celebró el Día del Niño con afiliados del Gran San Juan

Este sábado en el Estadio UPCN Voley los afiliados del Gran San Juan festejaron con los más pequeños el Día del Niño. José "Pepe" Villa, secretario general del mencionado gremio, dialogó con la prensa y explicó que este festejo continuará en otros departamentos.

"Festejando como todos los años, poniendo el toque de distinción que caracteriza a UPCN para darles un día especial a los chicos, a los hijos de nuestros afiliados, y por eso estamos acá. Veo que hay muchos. (Estamos) contentos", dijo.

Además, destacando el lugar donde se realizó el festejo manifestó que "gracias a Dios tenemos esto, que nos valoriza, que lo utilizamos en lo que podemos no quizá lo que se hizo para el voley porque como algunos no quieren que juguemos en San Juan, no importa, vamos a jugar lo mismo, vamos a ver los inferiores".

"Pero hablando del día del niño es importante para nosotros hacer esto, así como festejamos el día del padre, de la madre, de la mujer, todas esas cosas con regalos, porque tenemos una buena administración estamos haciendo esto que nos cuesta muchísimo. Tenemos la gente que tenemos, las ganas que tenemos y por eso tenemos la esperanza de seguir haciéndolo", destacó.

Luego explicó que los festejos por el Día del Niño continuarán en otros departamentos "después vamos a ir a cada uno de los

departamentos a festejar el día del niño. Me duele el alma la distancia, como dice la canción, dicen que la distancia es el olvido; pero no nos olvidamos de ellos, está dentro de mí llegar al interior y hacer todas las cosas que se puedan hacer y vamos a ir con el día del niño como vamos con todas las fiestas que realizamos".

Mirá el video insertado al principio de la nota con todas las declaraciones.